Un asteroide de dos metros pasa "muy cerca" de la Tierra, según astrónomos rusos: "Este pasó cerquita..."

Un asteroide de unos dos metros de diámetro, denominado 2025 SU4, pasó el miércoles a tan solo 20.000 kilómetros de la Tierra, una distancia equivalente a la altura de las órbitas de los sistemas satelitales GLONASS y GPS. El Laboratorio de Astronomía Solar de la Academia de Ciencias de Rusia ha informado de que la roca fue descubierta menos de 24 horas antes de su acercamiento. A pesar de su pequeño tamaño y de no representar una amenaza, su paso destaca la alta densidad de objetos celestes pequeños en el sistema solar interior. Clasificado como un asteroide Atón, forma parte de un grupo de aproximadamente 3.000 cuerpos, de los cuales 200 son potencialmente peligrosos. Recientemente, el mismo laboratorio notificó sobre otro asteroide de casi 300 metros que pasó cerca de la Tierra.

"La roca fue descubierta menos de 24 horas antes de su acercamiento. Debido a su pequeño tamaño no implicaba una amenaza a la Tierra, pero demostró una vez más la alta densidad de objetos celestes pequeños en el sistema solar interior y la posibilidad de su aparición inesperada en las cercanías del planeta", señala el laboratorio.

Los astrónomos rusos han calificado esta roca como un asteroide Atón, ya que el semieje mayor de su órbita es menor que el de la Tierra, una clasificación que incluye alrededor de 3.000 cuerpos celestes, 200 de los cuales han sido catalogados como potencialmente peligrosos.

Hace poco más de una semana, el mismo centro científico informó del paso junto a la Tierra de un asteroide de casi 300 metros de largo, 1.000 veces más grande que el meteorito que cayó en la ciudad rusa de Cheliábinsk en 2013.