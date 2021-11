Test a fondo Lexus LS 500h: lujo asiático y tecnología inabarcable

El Lexus LS500h no es una berlina de lujo convencional. Frente a alternativas más clásicas como los Audi A8 o Mercedes Clase S, Lexus propone al mundo una berlina con un diseño diferente, en el que la parte trasera cuenta con un volumen más disimulado, con un aspecto más coupé. El frontal de esta berlina de 5.24 metros de longitud es especialmente llamativo, con la gran parrilla marca de la casa y unos grupos ópticos en forma de flecha.

La parte trasera es más convencional, aunque como hemos dicho la superficie acristalada es diferente a lo que estamos acostumbrados, con dos lunas de custodia en lugar de solo uno como suele ser habitual. La gran distancia entre ejes de 3.13 metros de largo separa a las llantas que, en esta versión Executive que estamos probando, son de 20 pulgadas.

Lexus LS 500 | motor.atresmedia.com

Las formas de flecha que ya hemos visto en los grupos ópticos son la norma: aparecen también en los pilotos posteriores, que se extienden generosamente por las aletas traseras, así como en las llantas que, gracias a su decoración bicolor, tienen las formas más visibles. El color de la unidad que protagoniza esta prueba, denominado Plata Lunar, tiene un precio de 4200€.

Así de simple: el Lexus LS puede presumir, en esta cuarta generación, de contar con el interior más lujoso del mercado, sin tener en cuenta a fabricantes como Bentley o Rolls-Royce. Y es que Lexus ha echado el resto en este modelo, con un diseño de altura, con líneas suaves y envolventes, un salpicadero en dos niveles y una calidad de materiales realmente apabullante.

Lexus LS 500 | motor.atresmedia.com

Allá donde pongamos el ojo -y la mano- encontraremos materiales de una factura excepcional, con tapizados exquisitos y superficies de recubrimiento acolchadas allá donde alcanzan nuestros sentidos. Los ajustes y el tacto de cada pieza, interruptor o ruleta transmiten una solidez y una precisión propias de un coche que supera los 20 millones de las antiguas pesetas.

El espacio a bordo en esta versión Executive es más que holgado, especialmente en las plazas posteriores, que cuentan con todo tipo de ajustes, masaje, ventilación y calefacción. Todo está electrificado: desde el control del reposacabezas hasta el cierre de la puerta, pasando por todas las cortinillas que cubren los cristales de la parte posterior.

Una mecánica poco convencional para el Lexus LS500h

El Lexus LS500h cuenta con una mecánica poco convencional: se trata de un sistema híbrido no enchufable compuesto por un motor de gasolina 3.5 V6 atmosférico y dos motores eléctricos para totalizar 359 CV. Asociado a una caja de cambios "doble" compuesta por un convertidor de par de 4 relaciones y un sistema epicicloidal, en la practica contaremos con hasta 10 velocidades fijas.

Lexus LS 500 | motor.atresmedia.com

La tracción es integral, maximizando la motricidad y permitiendo además acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 5.5 segundos alcanzando una velocidad máxima de 250 km/h, todo ello con un consumo medio de 9.5 litros/100 km. Gracias a la electrificación, además, este Lexus LS500h cuenta con la etiqueta ECO de la DGT.

Al volante, el Lexus LS500h no puede disimular sus casi 2500 kg de peso, que tienen su parte positiva en el refinamiento de marcha, con un aplomo que permite realizar largas tiradas por autopista con una estabilidad imperturbable. Por otro lado, el aislamiento tanto acústico como a nivel de vibraciones y aspereza es extraordinario.

Lexus LS 500 | Lexus

Eso sí, el motor V6 se hace presente en el habitáculo cuando pisamos a fondo el acelerador, una sensación que no casa con el planteamiento de una berlina de tales características. El sistema "Multi-Stage" del que presume Lexus disimula la sensación de resbalamiento propia de las cajas de variador, pero no siempre consigue que nos olvidemos de la presencia de este sistema. La agilidad, evidentemente, no es la mejor: no es el coche que un servidor se llevaría para disfrutar en su carretera de curvas favorita.

Todo el equipamiento y más para el Lexus LS500h

Este Lexus LS500h cuenta con todo el equipamiento que se puede esperar de una berlina de lujo de más de 130.000€ de precio de tarifa. Desde suspensión neumática hasta faros LED matriciales, pasando por un excepcional sistema de sonido firmado por Mark&Levinson comandado por una pantalla de 12.3 pulgadas con accionamiento táctil.

Lexus LS 500h | motor.atresmedia.com

No podemos dejar de lado tampoco los tapizados en piel de primerísima calidad de puertas, salpicadero y asientos, que cuentan con climatización, ajuste eléctrico y maasaje en las cuatro plazas. El climatizador tiene también 4 zonas, mientras que el Lexus conducirá "casi solo" en autopista gracias la acción conjunta del control de crucero adaptativo, el sistema de alerta de ángulo muerto y el sistema de mantenimiento de carril.