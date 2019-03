Prueba del Lexus RC 300h: un coupé diferente con etiqueta ECO

El Lexus RC 300h se pone al día con la llegada de una revisión de su diseño y una ligera actualización de la gama en tanto a equipamiento. Hablamos por lo tanto de una ganancia en frescura para un coche que ya es sobradamente conocido en el mercado, siendo además el único en su categoría que defiende una fórmula que combina un coupé de diseño deportivo, un carácter GT y una mecánica híbrida gasolina.

No se puede negar que la apuesta del Lexus RC 300h es cuanto menos arriesgada, ofreciendo una receta única en su clase que lo hacen tan interesante como peculiar. Hablamos de la que sería la variante coupé del Lexus IS, ubicándose a medio camino de este y el nuevo Lexus ES. Aún así podemos ubicarlo en una posición mucho más cercana al IS por compartir con este algunos elementos, además de un tamaño similar.

Lexus RC 300h | Lexus

Hemos de recordar que el Lexus RC 300h tiene la difícil tarea de luchar frente a pesos pesados como el Audi A5 Coupé, el Mercedes Clase C Coupé o el BMW Serie 4 Coupé. Hablamos por lo tanto de una guerra bastante difícil, de ahí que la diferenciación que ofrece el Lexus RC en tanto a diseño y propulsor sea tan importante.

Lexus RC 300h | Lexus

En el apartado estético el Lexus RC 300h ofrece carácter y personalidad desde todos los ángulos, con ópticas revisadas en esta última actualización, formas muy angulosas y unos trazos muy marcados que no dejan duda alguna de que estamos ante un Lexus. Si miramos en su interior el diseño está también muy presente de forma menos arriesgada, pero con mucha personalidad de igual modo. En su segmento es el Lexus RC el que ofrece una estética más rompedora y personal, lo que lo hace fácilmente identificable en todas sus vistas.

Lexus RC 300h | Lexus

En el apartado técnico no encontramos cambios y el RC 300h mantiene intacta su configuración de motor híbrido gasolina con 221 CV de potencia máxima. Este motor comparte configuración con el nuevo Lexus ES 300h sin embargo se trata de una evolución anterior. El motor gasolina se trata de un bloque de 4 cilindros, con 2,5 litros de cilindrada y aspiración atmosférica. La caja de cambios es automático de tipo e-CVT, una transmisión bastante eficiente pero cuyo comportamiento hacen que el RC 300h se muestre más un GT que un coupé deportivo pese a la potencia declarada. Esto se debe principalmente por la peculiar forma en la que gana velocidad el Lexus RC, con una aceleración constante pero muy progresiva, sin la contundencia que por ejemplo ofrecen otras transmisiones automáticas.

Siguiendo con la dinámica del vehículo el RC 300h demuestra muy buenos modos. Pese a ese enfoque más GT lo cierto es que este coupé ofrece un buen equilibrio entre comportamiento y confort, algo que también se refuerza mediante los diferentes modos de conducción. En su modo de conducción más deportivo no se muestra tan agresivo como el Serie 4 Coupé, sin embargo permite disfrutar al volante y jugar con la trasera cuando el escenario lo permite.

Lexus RC 300h | Lexus

En materia de habitabilidad el Lexus RC 300h es un 2+2 donde piloto y copiloto podrán viajar cómodamente sin importar las distancias, pero en donde los posibles pasajeros traseros no gozarán de tanta suerte debido al ajustado espacio presente tanto en piernas como en altura hasta el techo. Niños o personas de baja estatura no tendrían demasiados problemas. Si nos centramos en los acabados el Lexus RC cumple con nota y todo cuanto está a la vista luce buenos ajustes y materiales, con un especial cuidado en las superficies donde podemos encontrar la combinación de diferentes tapizados y motivos de gran calidad. El único punto mejorable del interior del Lexus RC es su sistema de infoentretenimiento, tanto por unos gráficos por debajo de lo que ofrecen sus rivales, como por un sistema de control mediante trackpad que se muestra poco intuitivo.

Lexus RC 300h | Lexus

El Lexus RC 300h está a la venta en España desde 48.100 euros, siendo así un coupé que bien merece la pena probar antes de tomar una decisión de compra centrada en sus rivales, especialmente las opciones diésel. Sin ser un coche perfecto goza de argumentos suficientes como para convencer, especialmente si buscas algo realmente diferente y con personalidad.