¿Vuelve con Arbeloa el coche más espectacular que se ha visto en el Real Madrid?

La reciente llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo del Real Madrid ha devuelto su nombre a la primera línea de la actualidad, así que nosotros vamos a aprovechar para recordar uno de los coches más espectaculares que han pasado por las instalaciones blancas. El exfutbolista, que compartió vestuario con figuras que ganaban bastante más que él y conducían coches mucho más caros, tenía en su garaje una joya que dejaba a todos con la boca abierta: un Morgan 3 Wheeler.

Arbeloa tuvo acceso a toda la gama de Audi gracias al acuerdo de patrocinio que el club tenía con la marca alemana, pero ninguno de esos modelos llamaba tanto la atención como su Morgan. El coche era una reinterpretación moderna de los triciclos deportivos que Morgan fabricaba a principios del siglo XX, así que cuando aparecía con él en los entrenamientos era uno de los que más miradas acaparaba. Total que el defensa se convirtió en el preferido de los aficionados que esperaban en las entradas de Valdebebas.

Morgan 3 Wheeler | Morgan

Un triciclo con motor de moto que acelera como un superdeportivo

El Morgan 3 Wheeler se lanzó en su versión moderna en 2011 (la que poseía Arbeloa, aunque no sabemos si todavía la conserva) y se convirtió rápidamente en un objeto de culto gracias a su planteamiento radical y una experiencia de conducción completamente alejada de lo habitual. El coche rompe con casi todas las normas actuales de lo que se considera un automóvil, más todavía si hablamos de un deportivo.

Tiene tres ruedas (dos delanteras y una trasera), lo que es su mayor rasgo diferencial e implica una dinámica de conducción que poco o nada tiene que ver con lo que estamos acostumbrados. Cuenta con una carrocería extremadamente estrecha y un motor bicilíndrico en V colocado al aire en la parte frontal, configurando una estética retro que gira cabezas allá por donde pasa. El propulsor era un V-twin de 1.982 centímetros cúbicos suministrado por S&S Cycle (un especialista estadounidense en motores de motocicleta) que entregaba alrededor de 82 CV.

La cifra puede parecer modesta, pero cobra sentido cuando se combina con un peso de apenas 525 kilos. El Morgan era uno de los coches más ligeros de su época, lo que sumado a tener solo tres puntos de apoyo hacía que tampoco fuera buena idea inflarlo con motores de potencia exacerbada porque con menos de 6,5 kilos por caballo ofrecía unas prestaciones muy serias: aceleraba de 0 a 100 km/h en unos 4,5 segundos y alcanzaba una velocidad máxima cercana a los 185 km/h.

Morgan 3 Wheeler | Morgan

Conducir esto es como montar en moto, pero sentado en un sillón

Las cifras pueden parecer discretas, pero hay que tener en cuenta que el conductor está prácticamente expuesto, que el coche no pesa apenas y que solo tiene tres ruedas. Su aspecto de vieja escuela no era fachada porque realmente era un coche al estilo de la vieja escuela. Había que manejarlo sin ayudas electrónicas de ningún tipo: ni control de tracción, ni estabilidad, ni siquiera ABS en las primeras unidades. Hablamos de una experiencia de conducción tan pura como exigente.

El conductor disponía de una caja de cambios manual de cinco velocidades de origen Mazda conectada a la rueda trasera mediante una correa dentada, mientras que de digerir las fuerzas se encargaban un chasis de estructura tubular de acero, una carrocería realizada en aluminio moldeado a mano y una suspensión delantera independiente. Vamos, que el coche estaba pensado para ofrecer una experiencia lo más purista posible.

El interior ofrecía lo justo y necesario: dos asientos tipo bucket tapizados en cuero, un pequeño parabrisas para cada ocupante que en realidad era prácticamente un deflector de aire (así que era más recomendable conducir al menos con gafas) y un cuadro de instrumentos analógico con relojes clásicos. No había pantalla multimedia, climatizador ni aislamiento acústico porque ibas al aire sí o sí.

Morgan 3 Wheeler | Morgan

¿50.000 euros por un coche sin techo ni puertas?

El Morgan 3 Wheeler tampoco era precisamente barato, ya que su coste en Europa rondaba los 45.000 a 50.000 euros cuando se comercializaba nuevo (dependiendo de la configuración y los acabados), lo que lo convertía en un capricho caro para los mortales pero no para un futbolista de uno de los clubes más grandes del mundo.

Arbeloa podía permitírselo sin problemas, aunque la gracia del coche no estaba en su precio sino en su capacidad para ofrecer emociones que ningún superdeportivo de 200.000 euros podía igualar. Mira, al final es eso: a veces lo que más divierte no es lo que más cuesta.