Volvo revela los primeros detalles del EX60, su eléctrico con mayor autonomía que se lanzará este mes

Según la compañía sueca, el nuevo Volvo EX60 podrá completar hasta 810 kilómetros sin necesidad de recarga, que acabarán siendo unos 600 kilómetros reales en autopista.

Con estas cifras, se convierte en un referente dentro del sector premium eléctrico, ya que presenta unos números que actualmente están presentes en coches híbridos o gasolina. Además, supera con gran diferencia a rivales en su mercado como los Audi Q6 e-tron y Mercedes-Benz GLC EQ y por la mínima al BMW iX3.

De igual forma, podrá alcanzar hasta los 400 kW de potencia de carga, lo que permitirá con un cargador de altas prestaciones recuperar hasta 340 kilómetros de autonomía en tan solo diez minutos, situación que acortaría enormemente la brecha entre el repostaje convencional frente al eléctrico.

La clave de esta autonomía es la incorporación de 'SPA3', expecifica la compañía, la arquitectura para vehículos eléctricos "más avanzada de Volvo Cars hasta la fecha" con 800 voltios, el doble de la de su 'hermano' EX90 que presenta 400 voltios.

"El EX60 está diseñado para cambiar las reglas del juego. Con nuestra nueva arquitectura para vehículos eléctricos abordamos directamente las principales inquietudes que los clientes tienen cuando se plantean el cambio a un vehículo totalmente eléctrico. El resultado es la mejor autonomía de su categoría y unos tiempos de carga muy cortos, con lo que pone punto final a la ansiedad por la autonomía", ha señalado el director de tecnología de Volvo Cars, Anders Bell.

Volvo XC60 | Carglass

Además, el EX60 incorporará algoritmos inteligentes desarrollados por Breathe Battery Technologies. Estos algoritmos permiten al vehículo ajustar constantemente el modo en el que la batería recibe la energía, manteniéndola en su horquilla de funcionamiento ideal en todo momento y en todas las condiciones meteorológicas.

El EX60 será el primer vehículo Volvo construido con ayuda de la 'megafundición, un método mediante el cual cientos de piezas más pequeñas se sustituyen por una sola pieza fundida en alta precisión durante el proceso de producción. Además, integrará la batería al chásis del vehículo siguiendo la tecnología 'Cell to body'. Estos dos factores reducirán el peso del modelo en unos 200 kilos, ayudando a la eficiencia del vehículo.

La marca todavía no ha confirmado un precio de partida en el mercado europeo, pero se pronostica que el nuevo Volvo EX60 que podría estar en torno a los 70.000 euros de entrada.