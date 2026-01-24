El video que circula por redes sociales que no favorece a la imagen de las V-16

Con casi 1.000 comentarios, 10.000 likes y más de 4.000 compartidos. Se trata del vídeo viral publicado en Facebook en el que las balizas de emergencia V-16 son, nuevamente, las protagonistas.

Desde que se anuncio la obligatoriedad de estas balizas a partir del 1 de enero de 2026se han producido todo tipo de críticas en redes sociales. Aunque algunas de ellas han superado la barrera de la subjetividad para introducir casos reales que pueden sucedernos en la carretera.

Eso es precisamente lo que le ha pasado al usuario "Beneméritos GC" y que ha compartido en su cuenta de Facebook, asegurando que "se ven menos que los intermitentes del coche".

En el video se puede apreciar cómo el usuario destaca que una de las balizas que muestra no está homologada, sin embargo, eso no parece afectar a su veredicto ya que destaca que ambas V-16 "no se ven una mierda".

A la V-16 le llueven los memes

Las críticas hacia estas balizas no vienen solo de casos reales (que lógicamente son los más importantes), sino también de todo tipo de cuentas que se toman el tiempo de realizar memes de lo más ingeniosos y divertidos sobre las V-16.

Existen videos realizados con inteligencia artificial hiperrealista que muestra a jóvenes mostrándose visiblemente molestos con estas balizas, justo antes de tener un gran accidente que provoca que un coche salga envuelto en llamas de la forma más absurda posible.

Otras personas optan por realizar bromas sobre ellas de una forma un tanto más sarcástica, mencionando virtudes de las V-16 que claramente no se aprecian en el video compartido, si no todo lo contrario más bien.

En este video compartido en X, el usuario "Neodel" hace referencia una vez más a lo bien que se ven las balizas en la oscuridad de la noche en este caso, para darnos cuenta de que lo que se ve en el video es todo lo contrario, un coche averiado con una V-16 colocada, pero que apenas se puede apreciar su luz.