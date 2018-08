Las ventas de coches usados no paran de subir: 5 claves para que tu compra sea un éxito

La compraventa de vehículos usados no para de crecer en España, confirmándose como una excelente alternativa para toda aquella clientela que busca un vehículo sin necesidad de pagar una gran cantidad de dinero o, simplemente, quieren acceder a un tipo de vehículo al que no podría si tuviese que comprarlo nuevo. Aquí tienes 5 claves para que adquirir un coche usado no te genere ni un dolor de cabeza.

1. ESCOGER EL COCHE CORRECTO

Escoger el coche correcto es básico a la hora de adquirir un vehículo usado. A todos nos gustaría disfrutar de determinados tipos de vehículos, y los precios a los que se pueden encontrar algunos vehículos de segunda mano puede suponer una tentación muy grande.

2. NO TODO SE RESUME EN EL COCHE

De nada sirve adquirir una unidad estupendamente mantenida, a un precio muy asequible, si no tenemos en cuenta que con la compra de un coche no se terminan los gastos. Y es que cada vehículo necesita un mantenimiento específico, teniendo además asociados otro tipo de gastos como piezas de repuesto, que pueden ser mucho más caros de lo que podríamos imaginar.

3. LOS PAPELES, CLAROS

Buscar una unidad con todos los papeles al día, tanto administrativamente como mecánicamente, es siempre un acierto. Nadie te puede librar de una avería aleatoria, pero contar con el respaldo de un historial es garantía de que el riesgo de un susto es significativamente menor.

4. BUSCA, BUSCA, BUSCA

No te desesperes. Encontrar una buena unidad es cuestión de tiempo, y quedarte con la primera que veas puede ser un gran error. Ten paciencia, tu unidad, la que verdaderamente quieres, puede tardar en aparecer.

5. FIJATE EN LOS DETALLES

Desgraciadamente, y aunque se trata de una actitud ilegal, aún hay gente que se dedica a falsificar los kilometrajes de los vehículos para incrementar su valor en el mercado de segunda mano. Por eso, si tienes cualquier sospecha de que algo no cuadra, fijate en los detalles: desgaste de volante o palanca de cambios, marcas en los asientos, pedales muy desgastados...son pequeños detalles que te pueden poner sobre aviso.