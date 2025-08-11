El utilitario español superventas por excelencia se pone a tiro con un precio de risa

Escoger el primer coche que vas a tener no es una decisión sencilla, ya que vas a conducirlo durante muchos años como para pillar el primero que te entre por el ojo. No obstante, el precio hoy en día es de lo más importante en unos tiempos que todo está caro y la inflación parece no detenerse. Por ello, opciones como el Seat Ibiza hay que tenerlas en cuenta, sobre todo con ofertas como la que tiene durante este mes de julio. Así que si te urge contar con un vehículo más pronto que tarde y tienes un presupuesto muy ajustado, lo que te vamos a contar por aquí te interesa mucho.

Apenas consume

Con el combustible por las nubes en lo que se refiere a sus precios, el Seat Ibiza es eficiente a más no poder. No es que lo digamos nosotros, sino las cifras de consumo que homologa: entre 5 y 5,5 litros por cada centenar de kilómetros recorridos. En el caso de la versión en oferta, se trata de la que equipa el motor de gasolina 1.0 MPI de 80 CV de potencia y que está ligado a una caja de cambios manual de cinco velocidades.

Como consecuencia de tener este bloque, la etiqueta de la Dirección General de Tráfico (DGT) que le corresponde es la C. De todas formas, el conjunto promete una fiabilidad enorme, a pesar de que los desplazamientos largos por la carretera se le pueden hacer bola. Eso sí, en ciudad con la agilidad propia de los utilitarios es otro rollo.

SEAT Ibiza | SEAT

Equipamiento de plenas garantías

El Seat Ibiza, con el acabado "Reference Salta!", está bien dotado por dentro. En su habitáculo no echa de menos ayudas a la conducción gracias a la inclusión de algunas tan importantes como el control de crucero, la frenada automática de emergencia, alerta de salida de carril involuntaria, limitador de velocidad, asistente inteligente de velocidad (ISA), reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga, sensor de aparcamiento trasero y asistente de arranque en pendiente.

Otros elementos loables que incluye de serie son unas llantas de aleación de 15 pulgadas, ópticas LED, aire acondicionado, pantalla de 8,25 pulgadas para el sistema multimedia Full Link compatible con Apple CarPlay y Android Auto, radio digital DAB, tomas USB de tipo C y su cuadro de instrumentos de 8 pulgadas.

La oferta: disponible desde 14.507 €

No puedes negar que poder comprar un coche hoy en día por 14.507 € es un chollo. El Seat Ibiza te da esta oportunidad única, aunque sea con su motor de 80 CV y que tengas que amoldarte a las condiciones concretas que te dicte la marca. Recuerda que muchos lo compran, así que algo tendrá que te puede aportar y mucho sobre todo en el día a día.