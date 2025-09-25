Ultraviolette rompe esquemas con la X-47 Crossover: La moto pionera en traer radar de serie

El fabricante de origen indio Ultraviolette ha lanzado su nueva motocicleta X-47 eléctrica, la cual se convierte en la primera moto en incluir la tecnología de radar de largo alcance.

La Ultraviolette X-47 incorpora un radar trasero de largo alcance de 77 GHz (Gigahercios) de última generación, capaz de monitorizar una distancia de hasta 200 metros.

También dispone de una cámara integrada en el salpicadero avanzada que maximiza la seguridad junto a sus sistemas de ayuda a la conducción como el control de frenado y de tracción, así como niveles de frenado regenerativo.

Esta tecnología permite un control de vigilancia de ángulo muerto detectando vehículos por los laterales, asistente de cambio de carril, alerta de adelantamiento y advertencia de colisión trasera, características muy típicas en vehículos de cuatro ruedas que ahora se instalan en una motocicleta.

Aunque su estreno mundial se hará el próximo mes de noviembre en el Salón EICMA de Milán (Italia), la compañía ha adelantado que tendrá una velocidad máxima de 145 km/h y una aceleración 0-60 km/h en 2,7 segundos y de 0-100 km/h en 8,1 segundos.

"Esta es la primera motocicleta del mundo que incorpora sistemas integrados de radar y cámara, estableciendo un nuevo referente en seguridad inteligente y concienciación del conductor", ha mostrado el CEO y confundador de Ultraviolette, Narayan Subramaniam.