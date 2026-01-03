¿Tienes un Jeep? Mira ahora mismo tu tapa del depósito porque el mensaje oculto que te dejará loco

Jeep es, sin duda, la marca que más lejos ha llevado el concepto de los secretos ocultos en el diseño, casi tanto como van sus coches. Estos detalles conocidos como "Easter Eggs" sirven en sus modelos actuales para romper la monotonía de los plásticos industriales y conectar con el lado más aventurero del propietario. No se trata solo de adornos. Es una estrategia para que el dueño conecte con el coche y lo sienta como una parte de él.

Explorar el habitáculo y el exterior de un Renegade, un Compass o un Gladiator lleva tanto tiempo como te llevaría hacer un safari en condiciones con uno de ellos. No es exageración. Hay detalles escondidos por todo el coche que referencian a las leyendas y a los viajes. Jeep ha conseguido así que sus clientes se sientan parte de un club exclusivo de buscadores de secretos.

Los SUV son uno de los mercados más aburridos por diseño, básicamente son los herederos del monovolúmen, y por eso Jeep utiliza estos símbolos: para diferenciarse y para recordar que ellos inventaron el concepto de todoterreno mucho antes de que se pusiera de moda. Lo bueno de estos guiños es que no aparecen en los catálogos, y eso da una cierta complicidad al cliente, que es lo que una marca con historia necesita en estos tiempos.

Araña Ciao Baby Jeep | Jeep

La fauna secreta: del "Ciao Baby!" al monstruo del Lago Ness

El guiño más gracioso está junto al tapón de combustible y consiste en una pequeña araña grabada que te recibe con un "Ciao Baby!". Es un detalle que según se cuenta nació como una broma de los diseñadores para asustar a los ladrones de gasolina y como reconocimiento a las raíces italianas del Renegade.

Pero la fauna de Jeep no se acaba con los insectos, porque en el Renegade es habitual encontrar la silueta del Bigfoot caminando por el borde de la luna trasera, y en el nuevo Compass el protagonista es el monstruo del Lago Ness (Nessie) se aparece nadando discretamente en el cristal posterior. ¿Parece una tontería? Parece, pero también son referencias al espíritu de Jeep, que junto con los Land Rover Santana, son de los pocos coches en los que piensas para ir al fin del mundo.

Esta temática se completa con detalles curiosos como las chanclas de playa grabadas en el panel de los limpiaparabrisas del Gladiator como guiño al estilo de vida relajado y aventurero de sus dueños. El resultado es un vehículo diseñado con pasión y no un coche más.

Jeep 419 | Jeep

Orgullo de Toledo y mapas topográficos ocultos

Por si fueran pocos detalles, además Jeep esconde su árbol genealógico en lugares estratégicos. Por ejemplo, en la caja del Gladiator aparece grabado el número "419", que no es una cifra al azar, sino el código postal de Toledo, Ohio, la ciudad donde de nacimiento del modelo.

La obsesión por el detalle llega a compartimentos del interior, donde aparecen mapas topográficos de Moab (Utah), la meca mundial del todoterreno, y las icónicas siete barras de la parrilla de Jeep aparecen en miniatura por todo el habitáculo: en los altavoces, el retrovisor o incluso el portón trasero.

La realidad es que estos relieves sirven para dar textura a unos plásticos que de otro modo serían más aburridos que la acelga hervida. Así, cada vez que el propietario encuentra un nuevo mapa o una rejilla oculta, se refuerza la sensación de que ha comprado un producto especial que va más allá del plástico inyectado. Como jugada, es magistral.