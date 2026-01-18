El SUV híbrido coreano que llega en 2026 para poner en jaque a Hyundai y a Kia

Nadie se esperaba que KGM (la antigua SsangYong, para quien no se haya enterado del cambio de nombre) se pusiera seria con los híbridos cuando durante años fueron la marca de los SUV diesel baratos, los que comprabas cuando querías espacio sin dejarte el sueldo. Pero el Torres Actyon que llega en 2026 cambia bastante el discurso con 204 CV híbridos desarrollados con BYD, 664 litros de maletero y un precio que promete seguir siendo agresivo pero con un coche bastante más interesante.

Lo llaman "coupé" aunque tiene cinco puertas y una trasera completamente normal. Es marketing puro porque han suavizado las líneas del Torres estándar, le han dado un perfil más estilizado y ya está, coupé SUV servido. Pero más allá del naming discutible, lo que trae este coche es una alternativa real para quien quiere un SUV grande sin pagar lo que cuestan un Tucson o un Sportage equivalentes. Y eso, en un mercado inflado como el actual, tiene su gracia.

KGM sabe que no puede competir en imagen de marca con Hyundai o Kia, así que compite donde puede: en precio, equipamiento y espacio. El Actyon sigue esa línea, pero añade un híbrido que no da vergüenza en la ficha técnica y un diseño que al menos intenta parecer moderno. Si lo bordan con el precio final, van a vender bastantes unidades a gente que se ha cansado de pagar sobreprecio solo por el logo del capó.

KGM Torres | KGM

Un híbrido con sello BYD que promete funcionar

El sistema híbrido de 204 CV lo han desarrollado junto a BYD, que si no sabes que es el gigante chino que está revolucionando el mercado de electrificados, es porque vives en una aldea de África. No te esperes el refinamiento de un Toyota ni la eficiencia de un Hyundai de última generación, pero sí un híbrido que funciona y que sitúa el consumo homologado cerca de los 6 litros combinados. En un SUV de 4,74 metros, eso está bastante bien.

La mecánica combina motor de gasolina con eléctrico en una configuración que persigue más el equilibrio que batir récords de eficiencia. Para el uso real de un coche de este tamaño (ciudad, carretera, viajes familiares) los 204 CV dan un margen suficiente sin pasarse y el consumo debería quedarse en cifras razonables si no conduces a pedal partido todo el día. Llevará etiqueta ECO, que hoy por hoy sigue siendo importante en muchas ciudades españolas.

También habrá versiones de gasolina convencional para quien no quiera complicarse con híbridos o prefiera pagar menos de entrada. Pero todo apunta a que el híbrido será la estrella, tanto por etiqueta como por encajar mejor con lo que el mercado pide ahora mismo. KGM debe demostrar que puede hacer coches modernos, y este híbrido es su mejor carta de presentación.

KGM Torres | KGM

Maletero gigante y un interior sin pretensiones premium

Los 664 litros de maletero son la cifra que realmente importa en un coche así al ser el espacio real para meter cuatro maletas grandes, el carrito del niño y las compras del mes sin tener que ser ingeniero de la NASA o jugador de Tetris profesional. Muchos de sus rivales que presumen de versatilidad se quedan en 500 y pico litros, así que aquí KGM marca diferencias claras.

El interior se ha actualizado siguiendo la renovación del Torres normal: doble pantalla, diseño limpio y sensación de estar al día tecnológicamente. No busca competir con los alemanes premium ni lo pretende. Los plásticos son sencillos pero los ajustes parecen correctos, y la apuesta va más por la durabilidad que por impresionar el primer día. Para un coche familiar que va a hacer kilómetros durante años, eso tiene más sentido que mucho soft-touch que envejece fatal.

Las calidades están en línea con lo que ofrece KGM habitualmente: un escalón por debajo de Hyundai o Kia, pero sin que sea motivo de vergüenza. El equipamiento de serie promete ser generoso, que es otra de las bazas habituales de la marca para compensar el menor reconocimiento del nombre. Si metes clima bi-zona, sensores, cámara y pantallas grandes de serie, mucha gente pasa por alto que los plásticos no sean de primera división.

KGM Torres | KGM

Llegada en 2026 con un precio que va a la yugular de las grandes

El Torres Actyon aterrizará en España durante el primer trimestre de 2026, con las primeras pruebas de prensa en esas fechas y despegue comercial real en la segunda mitad del año. El precio arrancará ligeramente por encima de los 31.500 euros que cuesta el Torres convencional, justificado por el diseño más trabajado y el enfoque algo más exclusivo del Actyon.

Si KGM mantiene esa franja de precio para el híbrido de 204 CV con buen equipamiento de serie, va a resultar complicado ignorarlo. Un Tucson o un Sportage híbrido equivalente se van fácilmente a 38.000-40.000 euros, y estamos hablando de una diferencia de casi 7.000 pavos por prestaciones y espacio similares. Esa brecha es suficiente para que mucha gente se plantee seriamente si merece la pena pagar más solo por el logo.

El riesgo de KGM es que la gente siga viendo la marca como "la SsangYong de toda la vida" y no se fíe del cambio, pero si consiguen colocar unidades y los primeros propietarios no tienen problemas graves, el boca a boca puede funcionar a su favor ahora que los precios se han disparado y la gente busca alternativas, un SUV grande, híbrido, espacioso y bastante más barato que la competencia tiene margen para colarse.