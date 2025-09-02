El SUV eléctrico con apellido de los 90 que puedes tener con seguro y mantenimiento incluidos por 169 €/mes

La electrificación de la industria del automóvil está planteando nuevos retos a los fabricantes. Uno de los más importantes es saber discernir en qué modelos tradicionales integrar motorizaciones híbridas o 100% eléctricas. Unos cuantos fracasos ya han demostrado que el éxito de un cierto coche con propulsión de gasolina no asegura para nada su triunfo, incluyendo un motor sostenible. El estudio de mercado debe ser exhausto para responder la pregunta que nos hacemos con el Opel Frontera, ¿tiene sentido que su versión eléctrica?

Este modelo lanzado en 1991 se ha reconvertido en un moderno SUV Mediano con motorización híbrida suave MHEV o 100% eléctrica, en la cual nos centraremos. En concreto, vamos a hablar de su versión de acceso, con 113 CV de potencia y 44 kWh de batería, porque Opel la ha puesto a disposición de los clientes con una oferta especial para el verano.

Opel Frontera | Centímetros Cúbicos

Renting sin preocupaciones

Si bien el Opel Frontera eléctrico ya es el SUV Mediano con esta motorización más barato del mercado, se vende desde 16.900 con ayudas y descuentos incluidos, ahora se puede disfrutar él mediante la fórmula Electric Renting. Se pagan 169 euros mensuales sin entrada, con contrato de 24 meses y 20.000 kilómetros. La oferta, a la que se puede acceder hasta el 30 de septiembre, añade servicios de mantenimiento, seguro y asistencia en carretera.

Además, Electric Renting “permite anticipar la subvención del plan MOVES para la compra o renting de vehículos eléctricos, sin necesidad de achatarramiento, lo que se corresponde con 4.500 € desde el momento de la contratación del renting”, explica la propia marca. Opel, por lo tanto, redobla su apuesta sobre el Frontera eléctrico.

Su propulsión, vinculada a una tracción delantera y una transmisión automática de una única velocidad, suma 113 CV para una aceleración de 0 a 100 en 12,1 segundos y una velocidad máxima de 143 km/h. Y la batería de 44 kWh entrega una autonomía de 305 kilómetros. Esto en cuanto al modelo disponible con Electric Renting. No obstante, existe otra versión con batería de 56 kWh que incrementa la autonomía a 409 kilómetros.

Opel Frontera EV | Opel

Espacio de carga y tecnología

El Opel Frontera eléctrico tiene un amplio espacio de carga. Su maletero alcanzar los 460 litros. También cuenta con dos pantallas de 10 pulgadas, una para el cuadro de mandos y otra para el sistema multimedia que se conecta de forma inalámbrica a los dispositivos móviles. Respecto a tecnología, uno de los aspectos más interesantes es su conexión wi-fi integrada.

Con una experiencia de conducción segura y apacible, un equipamiento completo y prestaciones atractivas, el Opel Frontera claro que sí tiene sentido. Recupera un modelo noventero para transformarlo en el SUV Mediano más asequible. Y asequible no significa que se deje la calidad, la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento por el camino. Al contrario, con el Frontera se acaban las excusas para no afrontar la compra de un vehículo eléctrico.