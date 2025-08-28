Son una especie en peligro de extinción, pero siguen siendo lo mejor para hacer carretera: 3 berlinas diésel con consumo de mechero y precio contenido

El diésel tiene mala prensa, pero cuando hablamos de hacer kilómetros por carretera con comodidad y sin visitar cada dos por tres la gasolinera, pocas cosas hay mejores que una berlina diésel. Aunque cada vez hay menos modelos disponibles, todavía hay algunas opciones que combinan espacio, buen rodar y consumos de mechero por precios razonables. Eso sí, como siempre, ten en cuenta que los precios que te indicamos están vinculados a campañas promocionales y financiación con la marca, por lo que podrían variar según el concesionario o la oferta vigente.

Peugeot 508 BlueHDi 130: diseño y eficiencia por menos de lo que cuesta un SUV básico

Aunque la moda SUV lo ha arrinconado un poco, el Peugeot 508 sigue siendo una de las berlinas más atractivas del mercado, sobre todo tras el último restyling. Su diseño afilado y su puesto de conducción tipo i-Cockpit le dan un aire moderno sin renunciar al confort.

La versión BlueHDi de 130 CV es la más equilibrada si lo que buscas es un consumo bajo y una respuesta más que suficiente para viajar a buen ritmo. Según el ciclo WLTP homologa apenas 4,4 l/100 km, y en la práctica es fácil rondar esa cifra sin esfuerzo. Actualmente, el precio promocional parte de 34.110 €, siempre que se financie con Peugeot y se cumplan las condiciones de la oferta.

Con 487 litros de maletero, un buen aislamiento acústico y una suspensión cómoda, el 508 sigue siendo una alternativa lógica frente a los SUV compactos, especialmente si haces muchos kilómetros al año.

Skoda Octavia oferta | Skoda

Skoda Octavia 2.0 TDI 115 CV: el clásico que nunca falla

El Skoda Octavia lleva años siendo el coche de confianza de muchos taxistas, repartidores y comerciales. Y eso no es casualidad. La receta es sencilla: mucho espacio interior, una mecánica fiable y austera, y un tacto de conducción cómodo.

La versión 2.0 TDI de 115 CV no es ningún cohete, pero ofrece el equilibrio perfecto para quien valora ante todo la eficiencia. Su consumo oficial es de 4,3 l/100 km y en carretera puede bajar de los 4 si se rueda con suavidad. Además, tiene uno de los maleteros más grandes del segmento: 600 litros.

Su precio promocional arranca en 28.400 €, siempre y cuando se financie con la marca. Esto lo convierte en una de las opciones más interesantes si buscas una berlina diésel práctica y sin complicaciones. No será el más llamativo, pero cumple con todo lo que se espera de un coche de este tipo.

Mazda 6 2.2 Skyactiv-D 150 CV: el placer de conducir, también en diésel

Mazda resiste donde otros han tirado la toalla, y el Mazda 6 es buena prueba de ello. Mientras muchos fabricantes han eliminado sus berlinas del catálogo, la firma japonesa sigue apostando por un coche que destaca por su diseño, calidad de rodadura y comportamiento dinámico.

Mazda6 | Mazda

La versión diésel de 150 CV con cambio manual ofrece una entrega suave y un consumo medio de 4,7 l/100 km, según homologación. Es algo más alto que el de sus rivales, pero a cambio ofrece una mejor respuesta y un chasis más afinado, lo que se agradece en viajes largos.

Su precio promocional parte de 36.350 € si se financia con la marca. No es la más barata, pero sí una de las más agradables de conducir. Además, el equipamiento de serie es bastante completo y su habitáculo transmite una sensación de calidad superior a la media del segmento.

En resumen:

Si haces muchos kilómetros al año y no te seduce la idea de conducir un SUV alto y pesado, estas tres berlinas diésel siguen siendo apuestas sólidas. Son cómodas, eficientes y más baratas de lo que parece... siempre que tengas en cuenta las condiciones de financiación asociadas a esos precios promocionales. Puede que el diésel esté en retirada, pero para quien busca un coche rutero, sigue siendo una opción difícil de batir.