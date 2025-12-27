No solo sirve limpiar la nieve del parabrisas, esto debes hacer para evitar accidentes y 200 euros de multa

Se acercan las bajas temperaturas, toca sacar manga larga, abrigos, gorros y, sí, el rascador para el parabrisas del coche si no tienes garaje. Es el pan de cada día en invierno, tener que quitar el hielo para poder ver por donde vamos. Y ya no digamos el tostón que supone si nieva.

Y ya que estamos, aprovechando la situación y antes de que llegue de verdad el frío, conviene recordar un par de cosas que, por lo general, todo el mundo hace mal. Sí, todo el mundo. ¿Acaso tú limpias el cristal al completo cuando sales de camino al trabajo o solo la parte frente al conductor? Pues bien, eso podría suponer una buena multa, ¿lo sabías? Se considera conducción con visibilidad reducida y son 200 euros.

Pero además, ¿cuántos coches has visto por la carretera con el techo lleno de nieve? Y no un poquito, no, más de un palmo en algunas ocasiones. Con esa acción nos arriesgamos a dos cosas: entorpecer nuestra visión en caso de que la nieve caiga sobre el capó y el parabrisas –200 euros– o provocar un accidente, lo que conlleva, según las consecuencias, hasta penas de cárcel.

Coche cubierto de nieve | PXFUEL

Multas que te cogerán por sorpresa

Es cierto que limpiar el parabrisas al completo es tedioso, se nos enfrían las manos y nos hace perder tiempo, pero no hacerlo reduce nuestra visibilidad y, por tanto, entorpece la conducción. Circular con la visibilidad entorpecida está penado, como hemos dicho, con una multa de 200 euros. Normalmente, los agentes no suelen sancionar estas cosas, suelen “entender la situación”, pero si quisieran, podrían multarnos.

Otro caso es la nieve sobre el techo. Un poco es admisible, no hay peligro, pero en ocasiones, la gente circula con auténticas locuras sobre el techo –hasta medio metro de altura sobre el techo–. Esa nieve no está sujeta al techo, está libre, y cualquier movimiento brusco como una frenada fuerte podría provocar que se desprendiera.

Si es una frenada y cae sobre el capó tapando la visión, no podremos continuar hasta retirarla toda y de hacerlo, son 200 euros de multa. El verdadero problema es que caiga en otro coche de nuestro alrededor y provoquemos un accidente. Según las consecuencias del accidente –daños de importancia, heridos, fallecidos… – podemos pasarlo realmente mal. Las multas van de 6 a 18 meses en las menos graves, o de seis meses a dos años de prisión en el peor de los casos. Y todo por no retirar la nieve del techo del coche…