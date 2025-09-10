Solo existe un SUV compacto híbrido de nivel premium japonés, y recibe una versión deportiva brutal

Si partimos de la base de su condición de B-SUV, un segmento en constante movimiento y crecimiento en Europa, y de su producción limitada que acaba de comenzar en septiembre de este año y finalizará en mayo del 2026, no se puede afirmar que esta nueva versión del Lexus LBX no genera expectativas. Novedades estéticas tanto exteriores como de interior caracterizan al flamante Lexus LBX Vibrant Edition.

Lexus LBX Vibrant Edition | Lexus

Apuesto, con carácter y personalidad, algo así como un ideal si te gusta el Volkswagen T-Roc R-Line –el de primera generación, no el entrante con diseño nuevo y medidas aumentadas–, pero con más lujo e híbrido, aunque en este caso hablamos de un tres cilindros de 130 CV. Pues, ante todo, de eso va un Lexus. "Características de estilo exclusivas que realzan su aspecto deportivo y dinámico". El propio director de Lexus Europa, Andre Schmidt, lo ha sintetizado en esas pocas palabras.

A modo de contexto, el Lexus LBX es el modelo más exitoso de la marca japonesa en el viejo continente y, en España, replica la tendencia con un desempeño de ventas que no está nada mal. En lo que va del año acumula unas 2.200 entregas, un aumente del 22 por ciento respecto del mismo período del 2024. El Vibrant apunta a seguir apalancando al crossover al éxito y lo hace de la siguiente manera.

Por calidad y refinamiento, el Lexus LBX está a un nivel altísimo | Lexus

Deportivo por fuera, refinado por dentro

Difícil no empezar por su carrocería. No porque corresponda partir del acabado exterior en el repaso de un coche, sino por el atractivo con que se presenta. Sobre el LBX Vibrant posaría a la perfección un plano detalle sobre la insignia Vibrant Editiongrabada en el pilar trasero que, acto seguido, comenzara a alejarse para tomarlo de cuerpo entero y revelar cualquiera de las tres tonalidades posibles: el "Astral Black" monocromático, el "Ruby Red" y el "Sonic Quartz", estos dos últimos con pilares y techo negros en contraste.

Lexus LBX Vibrant Edition | Lexus

Llantas de aleación de 18 pulgadas en negro mate, un cromado negro para la moldura sobre la calandra y un negro azabache para la propia calandra heredado del prototipo deportivo LBX RR Morizo completan su postura contundente. Y si por fuera no esconde su faceta deportiva, en el interior, donde es cierto que dicha faceta se expande, esta variante se enfoca en elevar la vara premium, partiendo de un tapizado de cuero negro semianilina.

Lexus LBX Vibrant Edition | Lexus

Complementándolo, el "Dark Rose" que aplica en las costuras, los cinturones de seguridad, el revestimiento de la consola central, los reposabrazos y las sujeciones laterales de los asientos y los respaldos, le da el toque. El salpicadero, en tanto, transmite elegancia. Allí destaca una costura que, antes de continuar al interior de la puerta del acompañante, entra en juego con el nombre de la versión para darle al coche una cuota extra de refinamiento.