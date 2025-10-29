SUSPENSIÓN DE CIVIC TYPE R
La sexta generación del icónico Honda Prelude ya tiene precio y fecha de venta al público
25 años después de que se dejase de vender la quinta generación, el Honda Prelude havuelto como un súper híbrido (full hybrid) envuelto en una sugerente carrocería coupé.
Honda empezará a comercializar a partir de febrero de 2026 en España el nuevo Prelude de sexta generación, sobre la que ya se pueden realizar sus pedidos a través de los concesionarios de la marca, por un precio a partir de 49.500 euros.
Supone la vuelta del icónico modelo a Europa 25 años después, con con el conjuntopropulsor e:HEV full hybrid de Honda que combinar un motor de gasolina de 2,0 litros con dos motores eléctricos, un sistema que ofrece 135 kW (184 CV).
El nuevo Prelude cuenta con la tecnología de suspensión del Civic Type R a través de un sistema de suspensión multibrazo, amortiguadores adaptables y la última generación de AHA de Honda.
Así es por dentro el nuevo Prelude
El interior cuenta con materiales de alta calidad y un diseño despejado, con una pantalla personalizable del conductor de 10,2 pulgadas con gráficos Prelude exclusivos y temas de colores adaptados a cada modo de conducción.
El nuevo modelo también incluye lo último en conectividad gracias al sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de nueve pulgadas, que cuenta con acceso inalámbrico a Apple CarPlay y Android Auto, además un sistema de audio de ocho altavoces desarrollado por Bose.
En cuanto a funcionalidad y espacio, el Prelude tiene capacidad para cuatro ocupantes y un portón trasero tipo hatchback que ofrece un maletero de hasta 663 litros.
La seguridad queda en manos del Honda Sensing, que incorpora, además, el control de crucero adaptativo, sistema de ayuda de permanencia en la carretera y sistema de aviso de salida de carril recalibrado para adaptarse al estilo de conducción más dinámico del modelo, según la marca.
Exteriormente, se puede elegir entre cuatro opciones de color de la carrocería como el nuevo blanco lunar perlado, además del gris meteorito metalizado, el negro cristal perlado y el azul racing perlado. En el interior, el blanco lunar y el azul racing pueden combinarse con tapicería y acabados en negro, o bien blanco y azul, mientras que el interior para los colores gris meteorito y negro cristal es de color negro.
