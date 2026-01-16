Por qué el frío castiga tanto la batería del coche y cómo puedes evitarlo

La ola de frío que atraviesa España no solo congela tus cristales, sino que está paralizando el corazón de tu coche. Tanto si tienes un vehículo de combustión como uno eléctrico, las bajas temperaturas son una amenaza real para tu movilidad.

La clave está en la química interna de plomo y ácido sulfúrico que genera la energía. Cuando los termómetros se desploman, las reacciones químicas se inhiben y los iones dejan de moverse. El interior de las celdas se convierte en un espeso lodo que impide generar electricidad utilizable. En los coches eléctricos, esto se traduce en visitas más frecuentes a los puntos de carga y menos eficiencia.

Para evitar quedarte tirado, puedes instalar un kit de aislamiento térmico, que suele rondar los 20 euros. Esta manta rodea la batería y retiene el calor necesario para que los iones sigan fluyendo.

Otro consejo fundamental es no dejar el coche parado durante varios días a la intemperie. Debes conducir con frecuencia para que la batería tenga la oportunidad de recargarse en viajes largos. Sin este movimiento constante, el frío acabará descargando tu energía hasta dejarte sin respuesta por la mañana.

Proteger la temperatura de los componentes internos es la única forma de garantizar que el invierno no detenga tu rutina. Un pequeño accesorio o un uso más frecuente pueden ahorrarte el disgusto de encontrar un motor que no arranca.