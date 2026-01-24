Puedes comprar el BMW i7 que Xabi Alonso ha conducido en el Real Madrid (sí, de verdad)

El BMW i7 xDrive60 que Xabi Alonso ha usado durante su etapa vinculada al Real Madrid no se quedará en manos del entrenador ahora que se termina la relación contractual, porque el vehículo regresará a la marca para ser tratado como lo haría cualquier coche corporativo. Tras esa devolución, BMW someterá la unidad a una inspección exhaustiva, actualizará el software y dejará el coche exactamente en condiciones óptimas de venta, con todas las revisiones al día y la garantía oficial correspondiente. Listo para su segundo tiempo.

La clave para ti es que ese proceso no es una excepción aislada, sino el procedimiento habitual dentro del programa de coches de gerencia, y por tanto, la unidad que ha servido de “coche oficial” suele acabar en la red de concesionarios bajo la etiqueta BMW Premium Selection. De esa manera, un vehículo valorado de fábrica en torno a 140.000 euros puede aparecer en el mercado con muy pocos kilómetros, certificado y con un descuento que lo hace mucho más interesante que una copa del rey.

Si te atrae la idea de conducir un i7 “con historia”, tendrás que seguir la salida de estas unidades desde los concesionarios oficiales o sus webs, porque ahí es donde se anuncian primero las ofertas y donde aparecen los seminuevos de gerencia listos para entrega.

Xabi Alonso BMW i7 | BMW

Lo que incluye comprar una unidad de gerencia

Cuando compras un coche que ha sido vehículo de representación, no estás comprando un coche pelado, al contrario, porque hablamos de unidades configuradas con los mejores paquetes de la gama porque su función era lucir la marca y sus prestaciones, y eso significa interiores de cuero, tecnologías de asistencia al máximo nivel, sistemas de sonido avanzados y opcionales que, en un pedido a fábrica, encarecerían sustancialmente la factura final.

Además, la compra por medio del programa oficial aporta tranquilidad mediante su garantía oficial ampliada, el historial de mantenimiento verificado y la posibilidad de financiación en condiciones similares a las de coche nuevo. Para muchos compradores, es ese equilibrio entre equipamiento tope de gama y precio menor lo que resulta irresistible, especialmente en modelostan lujosos como un i7 eléctrico.

Si eres alguien al que le importa el relato detrás del volante, hay un extra extra, porque en ocasiones BMW añade certificaciones o pequeños detalles de autenticidad (como un certificado, la documentación que acredita la cesión o, en campañas puntuales, objetos simbólicos relacionados con el jugador o entrenador) que transforman el coche en una pieza con valor para coleccionistas y aficionados.

Jugadores del Real Madrid con un BMW | BMW

Cómo maximizar tus opciones para hacerte con él

Si quieres realmente tener opciones de comprar el i7 que ha conducido Xabi Alonso, empieza por suscribirte a los avisos de concesionario y revisa con frecuencia la sección Premium Selection de BMW España, porque las unidades de gerencia aparecen ahí antes que en cualquier otro sitio. No descartes tampoco preguntar en varios concesionarios de la misma red, porque la logística de devolución puede hacer que el coche llegue a uno u otro punto de venta según la proximidad y los movimientos internos.

Negocia con criterio, y además del descuento, pide condiciones sobre extras, revisiones futuras y posibles prolongaciones de garantía. Muchas veces se puede conseguir algún pack de mantenimiento adicional o ventajas financieras al cerrar la compra con cierta rapidez. Ten en cuenta también que, por su condición de coche de representación, es probable que el vehículo lleve accesorios y paquetes que lo hacen más completo de lo habitual, lo que reduce la necesidad de invertir en extras posteriores.

Por último, si te seduce la idea del “factor Xabi Alonso”, mantén la atención sobre las campañas de comunicación del club y de BMW; si se opta por añadir un certificado firmado o un detalle de marketing, esa unidad concreta cobrará un interés especial y convendrá moverse con rapidez para no perderla.