Poner la calefacción en tu coche puede convertirse en una multa

Tener un coche demasiado moderno y con la última tecnología puede ser útil para muchas cosas, y seguramente te habrá costado lo suyo si has añadido equipamiento extra. Pero también puede ser un fastidio para muchas otras, tanto que un gesto tan corriente como poner la calefacción en invierno o el aire acondicionado en verano te puede costar una multa.

Igual que hacer otras funciones tan básicas como encender las luces antinieblas, las de emergencia o controlar cualquier otro ajuste del vehículo. Quizá nunca te habías parado a pensarlo, pero puedes llevarte una multa y perder varios puntos del carnet.

Ojo si tienes uno de estos coches

Los fabricantes de vehículos han evolucionado tanto que cada vez quieren hacer el habitáculo mucho más moderno y tecnológico. Pantallas multimedia cada vez más grandes, cuadros de instrumentos completamente digitales y ni rastro de los botones de toda la vida que utilizábamos para poner los warnings o regular la temperatura. Por no hablar de que hay coches que también prescinden de las palancas del volante para encender las luces antiniebla, por ejemplo.

Tesla Model Y | Tesla

¿Y dónde han ido a parar? No es que hayan desaparecido, sino que han dejado de ser funciones manuales y ahora las tenemos que activar en la pantalla multimedia del coche. Con el vehículo bien aparcado o en tu garaje es sencillo, pero el problema viene si quisieras hacerlo en mitad de un viaje por carretera.

Lógicamente, tocar la pantalla del coche mientras circulamos está completamente prohibido y, de hecho, la multa por hacerlo es de 200 euros (100 euros por pronto pago) y la retirada de tres puntos del carnet de conducir. Exactamente la misma si tocamos el móvil en un soporte, mientras que si lo sujetamos directamente con la mano, podemos perder hasta seis puntos del carnet.

Esta es la manera de evitar una multa asegurada

Hay funciones del coche que podemos regular antes de arrancar el vehículo o salir del garaje, como poner el GPS, pero muchas otras no. En ese caso, la única solución para evitar una multa y no desviar la vista de la carretera es hacer uso de los asistentes de voz. Igual que puedes responder una llamada o enviar un WhatsApp con el manos libres para no tocar el móvil ni la pantalla, también puedes utilizarlo para encender la calefacción, apagarla o regular cualquier otra función digital con tu voz.

Sin embargo, ¿esto puede cambiar pronto? Ya hay marcas como Dacia y Fiat que han prescindido de sus pantallas táctiles en sus versiones de equipamiento más básicas. Y otras premium como Lexus, BMW o Mercedes han elevado sus pantallas y han cambiado las táctiles por un touchpad.

Vamos todavía más allá, porque la Euro NCAP —la autoridad de seguridad vial en Europa— ya ha dejado clara su preferencia por los botones o controles manuales. No es una obligación para los fabricantes, pero teniendo en cuenta que son los encargados de dar las estrellas que indican el nivel de seguridad un coche, lógicamente los que no lo cumplan van a ver reducida esa puntuación.