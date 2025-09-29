A Peugeot le ha salido un problema con la cadena de distribución en ocho modelos

Hace no mucho tiempo fueron los motores PureTech - los aficionados los llaman PudreTech - los que crearon un problema gordo a Peugeot y le obligaron a revisarlos a fin de reparar sus anomalías. Ahora el testigo parece que lo han cogido las correas de distribución, o eso es al menos lo que cuentan los compañeros de Auto Motor Und Sport. En concreto, la marca del león habría empezado definitivamente a llamar a revisión a unos ocho modelos para revisar este componente individualmente. De esta forma, se calcula que pueden estar afectados por este problema unas 7.818 unidades. Lo que viene siendo un marrón muy gordo.

Se desgastan demasiado pronto

El problema de las correas de distribución que estaría reportando Peugeot en Alemania se debe principalmente a un desgaste prematuro de la misma, o al menos en algunos vehículos. Dicho esto, desde la marca estarían procediendo de la siguiente forma: investigar directamente en sus talleres las cadenas de los coches y sustituirla inmediatamente en el caso de detectar algún defecto o anomalía.

Las informaciones de las que os hablamos aseguran que desde el pasado 29 de junio Peugeot está pidiendo que ciertos modelos de ocho series vayan a los servicios oficiales de taller para la revisión. Las aludidas serían unidades de los 308, 2008, 3008, 5008, Parter, Rifter y Traveler, que se fabricaron entre el 2 de octubre de 2017 y el 31 de enero de 2023. En todos ellos podría ser que la cadena de distribución del árbol de levas en el motor estuviera dañada y, si nos ponemos en el peor de los casos, romperse. Como consecuencia, este problema podría acabar produciendo un fallo de motor y daños importantes en el mismo.

Reparaciones gratuitas

Peugeot dice que las pruebas de control de calidad que ha hecho durante los últimos meses han mostrado que los residuos de combustión en el aceite y la alta presión de contacto pueden hacer menos resistente a la cadena de distribución de siete milímetros de ancho. Como solución, los talleres instalan un software modificado en la unidad de control del motor. Además, analizan el ruido que hace el motor para comprobar si hay algún problema con la cadena.

De no haberlo, la marca opta por cambiar el aceite que haya por otro más viscoso y aditivos anti desgaste especiales. Por el contrario, si se identifica un problema entonces se procede a poner una nueva correa de distribución de ocho centímetros de ancho. En cualquier caso, las reparaciones corren a cargo del bolsillo de Peugeot y que la visita al taller puede ser o muy corta con unos diez minutos o muy larga pudiendo alcanzar las 5,5 horas según lo compleja que sea la reparación.