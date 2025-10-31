Parece un EBRO, pero no, es el Lepas L8, el SUV chino que pronto estará en España con unos 1.300 kilómetros de autonomía

Es posible que el nombre de Lepas L8 te suene especialmente raro, pero seguro que pasaba lo mismo con el de OMODA 5 o JAECOO 7, y, sin embargo, hoy son modelos popularmente conocidos y muy aceptados. Básicamente lo que ocurrirá con el Lepas L8, pues, precisamente, es “hermano” de los mencionados OMODA y JAECOO y sí, también de los EBRO. Sol hay que ver las imágenes para notar un claro parecido con los modelos de la firma española.

Lepas es una de las muchas marcas con las que Chery reparte sus productos en el mercado internacional. Es una marca muy, muy joven, pues se dio a conocer en 2024 y entra dentro de la típica forma de trabajar de las empresas chinas, las cuales, tienen un montón de marcas para diferentes tipos de clientes y si no existe lo que se demanda, se lo inventan de un día para otro. Vamos, que si necesitan una marca con tintes muy deportivos, mañana mismo presentan una marca con ese talante.

LEPAS L8 | LEPAS

El Lepas L8 es un nuevo modelo de aspiraciones semipremium o, como se decía antes, un modelo aspiracional o de “lujo accesible”. Diseño imponente con una calandra enorme, mucha tecnología, acabados de calidad respetable y un precio por debajo de sus principales rivales.

Hibridación enchufable y unos 1.300 kilómetros de autonomía

Uno de los principales argumentos del Lepas L8 será su motorización. La marca no ha dado muchos detalles, pero sí ha dicho que será un híbrido enchufable que ofrecerá una autonomía total de 1.300 kilómetros aproximadamente y un consumo de 4,2 litros cada 100 kilómetros. No obstante, al ser una marca de Chery, propietaria de OMODA, JAECOO y también de EBRO, es lógico esperar que comparta el grupo motor híbrido con EBRO y JAECOO.

Lepas L8 | Lepas

De ser así, hablamos de un grupo motor formado por un gasolina de 1,5 litros turbo, dos motores eléctricos y una batería de 18 kWh, cuyo rendimiento es de 280 CV, 365 Nm de par y una autonomía eléctrica de 90 kilómetros. Por supuesto, esto es una especulación con base en lo que sabemos de Chery en España, bien podría esconder un nuevo grupo propulsor.

Es posible que sea la única opción disponible, ya que, al menos de momento, no se ha dicho nada sobre otra posible opción, aunque no sería extraño que se ofreciera poco después una versión con motor eléctrico. Será un rival directo de coches como el Peugeot 5008, un modelo que tiene versiones eléctricas e híbridas en catálogo.

LEPAS L8 | LEPAS

Un interior moderno y pura tendencia para el Lepas L8

La compañía también promete mucho equipamiento y mucha tecnología para el habitáculo, el cual, recibe el nombre de “SKYLINE Cabin” y, en declaraciones de la misma Lepas, “ofrece una experiencia inmersiva que combina lujo, confort y conectividad”.

Un vistazo a las imágenes que ha publicado del habitáculo, no podemos evitar recordar los interiores de los EBRO S800 y JAECOO 7, donde las líneas sencillas y limpias dominan toda la escena, que tiene en el centro una pantalla vertical de gran tamaño con dos plataformas de carga inalámbricas para teléfonos móviles, así como una pequeña pantalla para la instrumentación. El volante es específico y no el mismo que comparten los modelos que ya se han mencionado anteriormente.