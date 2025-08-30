El Opel Mokka se vuelve más interesante que nunca

La FIA (Federación Internacional de Automovilismo) sabe que no le queda otra que ir de la mano de la industria. Si las calles se electrifican, los circuitos y los tramos también. Para los rallys, han aprobado nuevas regulaciones e incluso la creación de una categoría eléctrica, eRally5. El primer coche desarrollado para competir en esta categoría sostenible es el Opel Mokka GSE, que también estará disponible en versión callejera.

Lo más llamativo es que tanto el vehículo de rally como el de calle tendrán la misma potencia, 280 CV. Gracias a esta elevada cifra, es capaz de acelerar de 0 a 100 en 5,9 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 200 km/h. Por tanto, prestaciones de competición para que quienes más disfruten de la conducción.

Modos de conducción

Estas prestaciones se exprimen en uno de los tres modos de conducción, el Sport. Sin embargo, se pueden reducir en el modo Normal, que rebaja la velocidad máxima a 180 km/h, o el ECO, que la desciende hasta los 150 km/h, y suaviza la aceleración. En definitiva, en el Opel Mokka GSE se puede gozar de la adrenalina pero también de la tranquilidad de una conducción urbana.

La motorización del Opel Mokka GSE está vinculada a una tracción delantera con diferencial multidisco de deslizamiento limitado Torsen, y se alimenta de una batería de iones de litio de 54 kWh que entrega una autonomía de 336 kilómetros. Es decir, ofrece suficiente recorrido para los trayectos diarios. De hecho, lo podríamos encajar dentro del sector Urbano con sus dimensiones de 4,15 metros de largo, 1,78 de ancho (con retrovisores plegados) y 1,5 de alto.

Opel Mokka GSE | Opel

Detalles estéticos deportivos

Eso sí, el diseño y el equipamiento del Opel Mokka GSE es más de circuito que de calle. Sus asientos son deportivos, inspirados en la versión para rally, igual que los umbrales y las inserciones de la parrilla delantera, o las ruedas. Lasllantas son de aleación de 20 pulgadas, con aerodinámica optimizada, y permiten ver las pinzas de freno delanteras pintadas de amarillo.

Otros detalles para que se les caiga la baba a los amantes de la estética y la deportividad es la opción de un capó totalmente negro aunque el color del resto de la carrocería sea distinto, los pedales deportivos de aluminio o el indicador de fuerza G en la pantalla táctil con los rendimientos del coche, como si fueras tu propio ingeniero de pista.

Sin duda, el Opel Mokka GSE es un caramelo que se podrá descubrir en carne y hueso del 9 al 14 de septiembre en la IAA Mobility de Múnich. La presentación de este modelo es uno de los platos fuertes del evento y tras esas fechas no tardaremos en empezar a verlo circular por las calles europeas.