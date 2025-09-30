Ya ofrecen una baliza de emergencia conectada V16 con tecnología de bajo consumo

Movistar ofrece en España la baliza de emergencia conectada (V16) Fase Light con tecnología de Telefónica Tech que facilita la conectividad NB-iot para la geolocalización exacta y anónima e incorpora una tarjeta SIM válida durante 12 años sin coste adicional.

Los dispositivos de preseñalización de peligro V-16 serán obligatorios a partir del 1 de enero de 2026 en España y sustituirán a los triángulos como método para señalizar un vehículo detenido en la vía.

Esta baliza, disponible tanto para clientes residenciales como autónomos, pymes y empresariales, está conectada con la plataforma DGT 3.0. e incorpora un sistema de geolocalización que, una vez activado, envía la ubicación del vehículo a dicha plataforma.

Tanto clientes Movistar como no clientes pueden adquirir esta baliza a través de las más de 800 tiendas Movistar, en la web movistar.es, App Mi Movistar o en el 1004. Además los clientes convergentes la tienen disponible en el portfolio de mi Movistar y en las próximas semanas, Movistar potenciará las balizas en su oferta de dispositivos.

Actualmente Movistar ofrece dos opciones como son una unidad de baliza de emergencia conectada (V16) Fase Light por 49,90 euros (incluye una tarjeta SIM válida durante 12 años sin coste adicional y que facilita la conectividad) o dos unidades de baliza de emergencia conectada (V16) Fase Lightpor 89,90 euros (con las mismas características de conectividad).

Esta baliza ha sido fabricada con materiales de protección anticaídas y golpes y cuenta con estanqueidad en condiciones meteorológicas adversas. Además, el diseño de la baliza de emergencia conectada (V16) Fase Light con un imán facilita su montaje, mejorando la seguridad y evitando el riesgo de atropello en comparación con el triángulo de emergencia convencional.