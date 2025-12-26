El nuevo número de la DGT al que llamar tras un accidente vial

Nuevo marcado a la vista y no, no me refiero a los servicios de remolque ni al de urgencias. Tampoco hago referencia al botón de emergencia en los coches, aunque, al respecto, también se ha anunciado una renovación en puerta.

He ahí la actualización del parte de lo que la DGT ha activado semanas atrás: un programa de acompañamiento más cercano y comprometido de las víctimas de accidentes de tráfico, que contempla un seguimiento de hasta un año a partir del hecho y que incluye una nueva línea telefónica es parte. Ante un siniestro vial, a un nuevo número deberás llamar a partir del año entrante.

Como parte del contrato asignado a la empresa Servicios de Teleasistencia hasta septiembre del 2027, una asistencia confidencial y gratuita tendrán a disposición las personas involucradas en siniestros tanto directa como indirectamente. Una asistencia orientativa y, además, inclusiva: "se velará porque los usuarios con discapacidad auditiva o del habla dispongan de las facilidades que permitan su adecuada atención", especificó, entre otros puntos, el Ministerio para la Transformación Digital en la resolución que acaba de ser publicada por el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Accidente de tráfico | EFE

El nuevo número nacional y cuándo comienza a funcionar

Y con la resolución ya publicada, el paso que resta es la puesta en vigor de este nuevo servicio telefónico, detrás del cual se propondrá una atención enfocada en un apoyo más profundo hacia quien llama. Será una atención más integral y centralizada en un equipo de nueve especialistas, a diferencia del asesoramiento con el que las víctimas venían contando desde el 2013, más ligado a lo informativo y de acceso por delegaciones provinciales a través del 060.

Este equipo, conformado por un coordinador y seis trabajadores sociales que estarán a cargo de la atención con derivación posterior a dos profesionales de diferentes y necesarios ámbitos para contrarrestar las consecuencias –un profesional del Derecho y un psicólogo–, espera recibir unas 10.000 llamadas al año, llamadas que, a futuro, atenderán en tiempo completo –línea abierta las 24 horas–, pero que, en principio, serán tomadas en una franja horaria que ya había trascendido: de ocho de la mañana a nueve de la noche.

A partir del 2026, será el 018 el número de este nuevo servicio nacional que deberás marcar en caso de sufrir un accidente. Ahora bien, ¿en qué pasaje del año que viene? Desde la DGT manifestaron estar trabajando para que este programa de víctimas empiece a funcionar en algún momento del primer trimestre.