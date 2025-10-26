laSextaLogotipo de laSexta laSexta
400 MILLONES DE EUROS

Nueva ventana de ayudas al automóvil para fomentar la transición tecnológica

El secretario de Estado de Industria, ha anunciado que se ha abierto la nueva ventanilla del Perte VEC, para proporcionar una serie de medidas destinadas a proporcionar una transición sostenible al sector.

Víctor Cerón Huertas
En su intervención, el secretario de Estado, Jordi García Brustenga, ha llamado a basar el progreso del sector automovilístico en la innovación, la tecnología y la protección de la industria, explorando nuevas oportunidades y reforzando la colaboración público-privada, para lo que ha señalado que España es un socio "fiable".

Entre otras cuestiones, ha reconocido los desafíos a los que se enfrenta actualmente el sector automovilístico, señalando que afronta simultáneamente la transición hacia el vehículo electrificado y conectado, la creciente competencia internacional y un mercado europeo maduro con un potencial de crecimiento limitado.

El plan Perte VEC, está dotada con 400 millones de euros destinados a impulsar proyectos a lo largo de toda la cadena de valor del vehículo eléctrico. Asimismo, ha destacado el Plan Auto 2030, en el que trabajan de manera conjunta Anfac, Sernauto y el Ministerio de Industria y Turismo, con el objetivo de definir una hoja de ruta que consolide la automoción como un sector estratégico para la economía española y posicione al país en el contexto de automoción global.

