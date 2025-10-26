Nueva ventana de ayudas al automóvil para fomentar la transición tecnológica

En su intervención, el secretario de Estado, Jordi García Brustenga, ha llamado a basar el progreso del sector automovilístico en la innovación, la tecnología y la protección de la industria, explorando nuevas oportunidades y reforzando la colaboración público-privada, para lo que ha señalado que España es un socio "fiable".

Entre otras cuestiones, ha reconocido los desafíos a los que se enfrenta actualmente el sector automovilístico, señalando que afronta simultáneamente la transición hacia el vehículo electrificado y conectado, la creciente competencia internacional y un mercado europeo maduro con un potencial de crecimiento limitado.

Jordi García Brustenga | EP

El plan Perte VEC, está dotada con 400 millones de euros destinados a impulsar proyectos a lo largo de toda la cadena de valor del vehículo eléctrico. Asimismo, ha destacado el Plan Auto 2030, en el que trabajan de manera conjunta Anfac, Sernauto y el Ministerio de Industria y Turismo, con el objetivo de definir una hoja de ruta que consolide la automoción como un sector estratégico para la economía española y posicione al país en el contexto de automoción global.