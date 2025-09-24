La nueva cámara de seguimiento ocular de Volvo Trucks: La última revolución para detectar distracciones en carretera

Volvo Trucks ha mejorado su sistema Driver Alert Support con la instalación de una cámara de seguimiento ocular, con el objetivo de ofrecer un apoyo aún mayor a los conductores de camiones y aumentar la seguridad vial.

El Driver Alert Support mejorado utiliza dos cámaras para detectar señales de somnolencia o conducción distraída. Una nueva cámara de seguimiento ocular, colocada sobre la pantalla lateral del camión, detecta signos de distracción y alerta al conductor mediante un mensaje emergente y una señal acústica.

Una cámara orientada hacia adelante, que forma parte del actual Driver Alert Support, supervisa el comportamiento de conducción y la posición del camión en relación con el carril y el borde de la carretera, detectando así las características típicas de un conductor somnoliento o distraído.

"Después de varias horas de conducción puede resultar difícil mantenerse alerta y concentrado al volante. Nuestro Driver Alert Support mejorado es aún mejor para detectar y alertar a un conductor que muestre signos de somnolencia o distracción. Nuestro objetivo es apoyar a los conductores y ayudar a proteger tanto a ellos como a las personas con las que comparten la carretera", ha afirmado, la directora de tráfico y seguridad de producto en Volvo Trucks, Anna Wrige Berling.

La tecnología DAS será estándar para los camiones pesados de Volvo (Volvo FH y FM), así como para los camiones de media capacidad (Volvo FL y FE) en la UE, y en algunos mercados fuera de la UE, como Noruega, Suiza y el Reino Unido. Además, estará disponible para su pedido en otros mercados. El nuevo sistema entrará en producción en noviembre de 2025. Fuera de la UE, Volvo seguirá ofreciendo el actual 'Driver Alert Support' con cámara frontal.