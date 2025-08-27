Nissan pone fin a la producción del R35 GT-R con una edición Premium de colección

Nissan ha finalizado este martes, después de 18 años, la producción del R35 GT-R, al concluir el ensamblaje para el mercado doméstico de Japón, la última región de ventas del modelo.

Los trabajadores de la planta de Nissan en Tochigi, ubicada a unos 100 kilómetros al norte de Tokio, se reunieron para celebrar el extenso legado del R35 tras la salida de la última unidad de la línea de producción. En total, se produjeron y vendieron aproximadamente 48.000 unidades a lo largo de su vida útil.

El vehículo final, una edición Premium T-Spec, con acabado en color Morado Medianoche, está destinado a un cliente en Japón.

El presidente y director ejecutivo de Nissan, Iván Espinosa, ha afirmado que, tras 18 años "extraordinarios", el R35 GT-R ha dejado una huella "imborrable" en la historia del automóvil.

Nissan GT-R 50 Aniversario | Nissan

"Su legado es un testimonio de la pasión de nuestro equipo y la lealtad de nuestros clientes en todo el mundo. Gracias por formar parte de este extraordinario viaje. A los numerosos fans del GT-R en todo el mundo, quiero decirles que esto no significa un adiós definitivo al GT-R; nuestro objetivo es que el GT-R regrese algún día", ha apuntado.

Durante su producción, un equipo central de tan solo nueve maestros artesanos, llamados Takumi, en la planta de Nissan en Yokohama, Japón, ensambló a mano con pasión cada uno de los motores instalados en las 48.000 unidades producidas. Sus nombres están inmortalizados en una placa adherida a cada motor.

Además, la potencia máxima aumentó de 353 kW (480 CV) en el lanzamiento a 419 kW (570 CV) a partir del modelo 2017. Paralelamente, los ingenieros de NISMO lograron extraer aún más potencia, adoptando turbocompresores con especificaciones de coche de carreras GT3, así como piezas de alta precisión y peso equilibrado, como los segmentos de pistón, las bielas, el cigüeñal, el volante, la polea del cigüeñal y los muelles de válvula. El resultado fue un aumento de revoluciones y un turbo con un spool más rápido, que alcanza los 441 kW (600 CV) en los modelos GT-R NISMO.

"Entendemos que las expectativas son altas. El emblema GT-R no es algo que se pueda aplicar a cualquier vehículo; está reservado para algo verdaderamente especial, y el R35 dejó el listón muy alto. Por lo tanto, solo les pido paciencia. Aunque no tenemos un plan preciso finalizado hoy, el GT-R evolucionará y resurgirá en el futuro", ha comentado Espinosa sobre el futuro de este modelo.