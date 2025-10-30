¿Miedo a prestar tu coche? Estos son los pasos que debes seguir para quedarte tranquilo si lo haces

Imagina, por ejemplo, que le dejas el coche a un sobrino tuyo y tiene un accidente del que resulta responsable. Si causa daños a otras personas, tu seguro del coche pagará a las víctimas la indemnización por responsabilidad civil. Pero a continuación y si se dan ciertas circunstancias, podría exigírsela entera o en parte a tu sobrino, a ti o a ambos.

Las víctimas de un accidente causado por la persona que haya tomado el coche prestado no se quedarán sin indemnizar, porque el seguro se ocupará de hacerlo, pero podría exigiros la suma entregada si al producirse el accidente, el riesgo era mayor que el declarado al contratarse la póliza.

Piensa que antes de contratar el seguro, habrás detallado en un cuestionario las características del conductor habitual y de los secundarios. Y quizás la aseguradora ha excluido expresamente de la póliza a algunas personas o indicado que solo las cubriría a cambio de una sobreprima.

Documentos de un accidente de tráfico | Centímetros Cúbicos

¿Entonces, cómo prestar el coche bien? Pues bien, según la OCU, hay una serie de procedimientos que podemos realizar si queremos estar más tranquilos a la hora de prestar un vehículo de nuestra propiedad:

Revisa tu póliza y busca las exclusiones.

Si no queda claro si cubre a la persona que necesita el coche en todas las garantías, pide aclaraciones por escrito a la compañía aseguradora.

Si la respuesta es que no está cubierta, declara el préstamo a la compañía y paga la sobreprima correspondiente.

Si no te dan opción ni siquiera pagando una sobreprima, mejor no lo prestes.

En caso de que la persona no esté excluida de la póliza o puedas asegurarla pagando una sobreprima, firma con ella un sencillo contrato de préstamo que os identifique a los dos y al coche, especificando las fechas del préstamo.

Por último, no le dejes el coche a nadie que no te parezca juicioso. La compañía también podría repercutirte la indemnización por responsabilidad civil y negarse a cubrir los daños materiales propios aunque tengas un seguro a todo riesgo, si considera que en el accidente influyeron ciertas conductas que la póliza excluya.