Mercedes-Benz ofrece un adelanto de lo que será la futura Sprinter que lanzará al mercado en 2026

Mercedes ha querido presentar este nuevo modelo de una forma peculiar. Mediante una escultura de aspecto pétreo a la que han llamado "The Boulder", que pretende representar como la marca ha conservado sus características de robustez, fiabilidad, versatilidad y durabilidad.

A partir de 2026, se introducirán los modelos totalmente eléctricos para clientes particulares. Siendo el modelo VLE el primero que se vaya a lanzar al mercado, con la segunda versión de la arquitectura VAN. Las furgonetas con motor de combustión de última generación también complementarán la futura cartera para uso privado y comercial.

Sprinter presentación Mercedes-Benz | Mercedes-Benz

Según afirma la marca, la nueva Sprinter ha sido desarrollada en estrecha colaboración con clientes de diversos sectores y, por tanto, pensada para adaptarse a sus necesidades y requisitos. El modelo estará disponible con diversos sistemas de propulsión y en numerosas variantes de longitud, batalla y peso.

La próxima generación de furgonetas también contará con novedades importantes en términos de conectividad y software. El sistema MB.OS apoyado por IA, hará que cada furgoneta esté equipada con ordenadores conectados a la nube, de esta forma, la furgoneta puede mantenerse actualizada.