LO MEJOR DE LA SEMANA: estreno de Citroën en Fórmula E, los actualizados Seat Ibiza y Arona, y la serie de Opel "German SUV and friends"

Citroën es sinónimo de competición. Por ello, la firma francesa ha decidido dar el salto a la Fórmula E, con un proyecto muy prometedor y un equipo de primera.

En palabras de Jean-Éric Vergne, piloto de Citroën: “Tienen mucho legado en las carreras. Han ganado casi en todo en lo que han participado, así que vienen a la Fórmula Ea ganar." afirma el francés. El primer E-Prix de la temporada será el 6 de diciembre en Sao Paulo.

Por otro lado, los superventas de Seat, el Ibiza y Arona, van a recibir una importante actualización. Que incluye un nuevo diseño más llamativo, un interior mejorado e importantes novedades en su gama de motores. Tanto el Ibiza como el Arona tendrán motores electrificados.

Nuevos Seat Ibiza y Arona | Seat

Opel ha presentado la miniserie “German SUV and Friends”. En la que además de los modelos de su gama SUV, como el Frontera, Grandland o el Mokka, la protagonista, Lara Álvarez, estará acompañada por el DJ Wally López, y los influencer Jaspeante y Cenando con Pablo.

El primer capítulo se ha estrenado el pasado lunes 27 de octubre, y se puede seguir en las redes sociales de la marca y en la de sus protagonistas. Esta miniserie constará de 10 capítulos, que se estrenarán semanalmente, hasta el 29 de diciembre.

German SUV and friends | Opel

Renault reinventa la postventa con una estrategia centrada en sus clientes, para cuidarlos y fidelizarlos, que combina innovación y nuevos servicios como “My service y “My program”.

Uno de los pilares de esta nueva estrategia en postventa es su infraestructura logística, con un Centro de Distribución de 33.000 metros cuadrados ubicado en Torres de la Alameda, en Madrid, dando servicio a más de 8000 talleres en España y Portugal.Cuenta con más de 47.000 referencias en stock y se entregarán más de 19 millones de piezas al año.

Cartel de la marca Renault | Europa Press

José Antonio “Cohete” Suárez y su copiloto Alberto Iglesias se han proclamado campeones del Supercampeonato de España de Rallyes, en el Rallye RACC Cataluña-Costa Dorada.

A bordo de su Skoda Fabia RS Rally2, la dupla asturiana se subió a lo más alto del podio, consiguiendo también el título de marcas y de escuderías. El segundo puesto fue para Iván Ares y Borja Rozada, con su Toyota GR Yaris Rally 2. Mientras que Pepe López y David Vázquez quedaron terceros, con su Hyundai i20N Rally 2.