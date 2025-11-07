El mantenimiento que debes realizar a tu coche para que te dure más de medio millón de kilómetros

El mecánico Scotty Kilmer asegura que cambiar el aceite cada 8.000 kilómetros y el refrigerante cada cinco años puede alargar la vida del motor más de los 500.000 kilómetros. Un motor que supera los 600.000 kilómetros sin perder rendimiento no es fruto de la suerte, sino de un mantenimiento constante y sencillo.

Kilmer advierte que descuidar el nivel o la calidad del aceite es uno de los errores más comunes y dañinos. También recomienda revisar y cambiar el refrigerante cada cinco años, ya que un líquido viejo puede generar corrosión en el interior del bloque. Otro punto clave es no conducir con el depósito en reserva: “Eso desgasta las cosas más rápido”, asegura.

Además, para los motores que usan correa de distribución de goma, el mecánico recuerda que debe sustituirse cada 160.000 kilómetros para evitar roturas que puedan dejar al vehículo inservible. Estos cuidados, según Kilmer, no solo evitan averías, sino que permiten que el motor siga funcionando “cientos de miles de millas” sin perder eficiencia.