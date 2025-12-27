Llega la tregua para los triángulos de emergencia: la DGT a contrarreloj para salvarlos de cara al 2026

Faltan pocos días para que el calendario marque el inicio de 2026 y la Dirección General de Tráfico ha decidido aplicar una dosis de realismo que muchos conductores agradecerán profundamente. La cuestión es que el próximo 1 de enero de 2026 debería ser, sobre el papel, el funeral de los triángulos de emergencia, pero la realidad es mucho más tozuda que los despachos.

Pere Navarro es por fin consciente de que no se puede cambiar el hábito de millones de personas de la noche a la mañana, y ha confirmado que habrá una "tregua" administrativa para que la transición no se convierta en un festival de sanciones en cada arcén.

Un respiro legal para el bolsillo del conductor

La DGT está redactando a contrarreloj una instrucción que dejará claro a los agentes que, si un coche queda inmovilizado y el conductor decide colocar sus triángulos de siempre junto a la luz de emergencia (la baliza V-16 conectada), no habrá multa que valga. Esta medida ha sido impulsada en gran parte por la propia Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, cuyos mandos saben perfectamente que en una curva cerrada o un cambio de rasante, un triángulo bien puesto a distancia sigue salvando más vidas que un artefacto con una lucecita.

Ahora Pere Navarro dice que la prioridad es la pedagogía y no la recaudación, así que, durante los primeros meses de 2026, los agentes se limitarán a informar y recomendar el uso del dispositivo conectado, entendiendo que el parque móvil español es veterano y que los cambios tecnológicos requieren un periodo de adaptación razonable.

El plan de Tráfico pasa por dejar que la baliza V-16 demuestre su valor por sí sola, mediante la conectividad con la plataforma DGT 3.0 que avisa a otros conductores a través de navegadores y paneles. Algo que según muchos críticos, podría haberse logrado sin montar tanto revuelo.

El fin del miedo a la multa el 1 de enero

La instrucción técnica que se publicará antes de que acabe el año será el paraguas que proteja tanto a los agentes de la Guardia Civil (que son humanos y no quieren verse forzados a multar por algo tan nimio) como a los ciudadanos que aún no han hecho la transición.

Es un escenario que permite que cada uno gestione su emergencia de la manera más segura posible dentro de los márgenes de la nueva ley. Algo que según muchos, debería haber sido el elemento central a la hora de redactar esta norma. El argumento consiste en que la baliza debería haberse sumado, y que plantearla como un reemplazo completo estaba totalmente alejado de la realidad.

Ahora muchos conductores comenzarán el nuevo año con la tranquilidad de saber que el sentido común ha ganado la partida en esta ocasión y que ahora será posible que los triángulos y las luces V-16 convivan sin dramas de por medio y sin perder dinero ni puntos del carnet de conducir.