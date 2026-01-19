Llega el Lamborghini Urus o Audi RSQ8 de Skoda, y lo hace con un nombre rompedor

Skoda es una de las marcas europeas a las que más parece entusiasmarle la nueva era eléctrica. Cada dos por tres recibimos nuevas noticias de un modelo que entra en fase de producción o llega el mercado, como han sido los casos últimamente del Elroq o el Epiq. Pues bien, ahora el fabricante ha anunciado el nombre del SUV más grande que hayan concebido.

El imponente coche ha sido bautizado como Peaq y es una de las grandes esperanzas de Skoda para seguir repitiendo éxitos en el mercado eléctrico como el que han tenido con el Elroq. El nombre ha llamado la atención porque, aunque mantiene la tendencia ha terminar en q las denominaciones de los modelos eléctricos, hasta ahora todos empezaban por E, y en este caso no se cumple este patrón.

Skoda Peaq | Skoda

Hasta siete plazas

El gran tamaño del Skoda Peaq le permitirá desplegar hasta siete asientos, presentándose como una alternativa en el segmento familiar del que la transformación de la sociedad ha ido sacando candidatos. Skoda sabe que puede sacar tajada de ese nicho y, por eso, su apuesta por el Peaq es bastante fuerte.

El modelo dispondrá de diferentes versiones con un solo motor eléctrico o con dos. En cualquier caso, la potencia mínima será de 286 CV, mientras que la autonomía máxima alcanzará los 600 kilómetros gracias a una batería de iones de lítio de cerca de 90 kWh. Seguro que a lo largo de este año recibiremos información más específica sobre las prestaciones de esta mostruosidad que para moverse necesita de una mecánica poderosa.

El Skoda Peaq incluirá el sistema de soluciones Simply Clever para una experiencia de conducción más fácil y una estancia sencilla y cómoda dentro de un habitáculo. La figura central de este sistema será la pantalla multimedia de 15 pulgadas situada en el salpicadero y desde la que se puede ejecutar un profundo control del vehículo.

Skoda Vision 7 S | Skoda

Diseño futurista

El habitáculo promete el confort que siempre tiene Skoda entre ceja y ceja. Tanto el diseño interior como exterior viene definido por una nueva estrategia de diseño bastante moderno y que se conoce como Modern Solid. Por tanto, estéticamente, Peaq representará el salto de la marca checa hacia el futuro, a una gama de coches renovada para abordar el mercado durante los próximos años.

Ya estamos expectantes por las imágenes que Skoda nos ofrezca del nuevo Peaq y saber si la marca checa acierta con eso de la estética futurista o se ha pasado de frenada, como le ha sucedido a tantos fabricantes. Se vienen meses fundamentales para el devenir próximo de Skoda y más les vale no dar puntada sin hilo.