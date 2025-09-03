La llanta indestructible y antibordillos existe y es para Tesla

Si en tus planes está la posibilidad de adquirir un Tesla o si es que ya tienes uno, no importa si vives en España o en cualquier otra parte del mundo. Este equipamiento, cortesía de una casa de accesorios especializada en los coches del fabricante americano, apuesta a una mayor durabilidad y su alcance es global mediante envío. Hablamos de unas llantas que, de hecho, Unplugged Performance vende como "indestructibles".

Las UP-RW Road Warrior dan la nota al estar diseñadas para los Tesla Model 3 y Tesla Model Y, pero también para los robotaxis, medios de transporte en constante movimiento y en plena expansión en los Estados Unidos. El objetivo es alargar la vida útil de las llantas y la clave es la protección. Todo parte de unas llantas forjadas de aluminio 6061-T6. Sobre ellas, un conjunto de dos elementos para contrarrestar los daños propios de la conducción.

Hacia el interior, un disco forjado entra en juego con los radios y confirma que este kit va más allá de la seguridad. En tiempos en que la aerodinámica se vuelve mejor amiga de la autonomía en los coches eléctricos, este tapacubos no es la excepción a esta regla de la física y reduce la resistencia del aire al minimizar la turbulencia cuando pasa por la rueda. Luego está el anillo exterior, también de aluminio, que se encarga de amortiguar los impactos y recibir los roces que irían a la llanta si no estuviera.

Las llantas ideales para tu Tesla Model 3 o Model Y: precios y garantía

El resultado es un juego de llantas anti-bordillos, anti-baches y anti-escombros, con un grado de compatibilidad a considerar y un simple procedimiento en la instalación. Respecto del anillo, al tratarse del borde de la llanta, basta con cambiarlo sin tener que retirar ni la llanta ni el neumático, el cual, por ciento, puede ser el original, porque estas Road Warrior, ya sean la de 19 pulgadas o las de 20 –los dos tamaños disponibles–, están diseñadas específicamente para las gomas de fábrica de Tesla.

Insisto en el alcance. Fundada en 2013, esta empresa de accesorios a medida para toda la gama Tesla opera estratégicamente en Hawthorne, California, a metros del Centro de Diseño de Tesla, pero recibe pedidos desde cualquier punto del mundo y los envía con el costo adicional correspondiente.

Por tiempo limitado y sin impuestos al tratarse de una oferta de lanzamiento, Unplugged Performance anuncia su juego de cuatro UP-RW de 19 pulgadas a un precio de 2.595 dólares, lo que equivale a algo más de 2.200 euros, y las de 20 pulgadas a casi 3.000 dólares, unos 2.600 euros al tipo de cambio actual. Lo mejor está en la garantía, que le asegura al cliente un reemplazo de por vida.