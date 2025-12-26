Kia ofrecerá a sus clientes en España la solución integral de recarga de Repsol para sus domicilios

Los clientes que opten por un cargador doméstico disfrutarán de un precio especial acordado entre ambas compañías para la instalación de terminales de última tecnología. Repsol gestionará todo el proceso, incluida la tramitación de ayudas, garantizando comodidad y eficiencia.

Al contratar una tarifa de luz y el mantenimiento del punto de recarga con Repsol, los usuarios obtendrán beneficios adicionales, como saldo en Waylet, la aplicación de pagos y fidelización de Repsol con más de 9,7 millones de usuarios en España, descuentos en facturas de luz y ventajas en recargas en la red pública Repsol.

Además, los más de 175 cargadores eléctricos ubicados en los concesionarios Kia podrán estar disponibles para el público general mediante su integración en la red Waylet. Estos puntos, principalmente de carga rápida, están situados en ubicaciones estratégicas para facilitar la experiencia de los usuarios.

Cargadores eléctricos en gasolineras Repsol | IBIL

Actualmente, Repsol cuenta con más de 2.770 puntos de recarga eléctrica operativos, distribuidos en estaciones de servicio, supermercados, aparcamientos y vía pública. Todos los puntos disponen de un servicio de asistencia, resolución de incidencias en remoto y atención telefónica las 24 horas, los 7 días de la semana. Gracias a los acuerdos de interoperabilidad alcanzados con Waylet, los clientes pueden acceder a una red de más de 7.000 puntos de recarga en una sola aplicación.

"Colaborar con un fabricante de referencia como Kia nos permite ampliar nuestra propuesta de valor y acelerar la adopción de la movilidad eléctrica. Este acuerdo es un paso decisivo para ofrecer a los clientes una experiencia integral basada en innovación y confianza", ha subrayado el director de Movilidad Eléctrica de Repsol, Oliver Fernández.

Imagen de una gasolinera de Repsol | Reuters

Por su parte, el director general de Kia en España, Eduardo Divar, ha celebrado que trabajar de la mano de Repsol les ayudará a seguir promoviendo una movilidad sostenible para las personas. "Kia lleva años trabajando para que la transición hacia la electrificación sea una realidad y acuerdos como éste harán que cada vez más personas se unan a este cambio", ha afirmado.