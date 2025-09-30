La industria automovilística china se enfrenta a una crisis de exceso de oferta

Años de subsidios y otras políticas gubernamentales han buscado convertir a China en una potencia automotriz mundial y en el líder mundial en vehículos eléctricos. Los fabricantes nacionales de automóviles han logrado esos objetivos y más, y ese es el problema.

China tiene más marcas nacionales que fabrican más coches de los que el mayor mercado automovilístico del mundo puede absorber, ya que la industria se esfuerza por alcanzar los objetivos de producción influenciados por las políticas gubernamentales, en lugar de por la demanda del consumidor. Esto hace que obtener ganancias sea casi imposible para casi todos los fabricantes de automóviles del país, según ejecutivos del sector. Los vehículos eléctricos chinos parten de menos de 10.000 dólares; en Estados Unidos, los fabricantes de automóviles ofrecen solo unos pocos por debajo de los 35.000 dólares.

Trabajadores de BYD celebran su hito con el el "best seller" del Dolphin Surf | Centímetros Cúbicos

La mayoría de los concesionarios chinos tampoco pueden obtener ganancias, según una encuesta del sector publicada el mes pasado, porque sus lotes están saturados de inventario. Los concesionarios han respondido rebajando drásticamente los precios. Algunos minoristas registran y aseguran los coches no vendidos al por mayor, una maniobra que permite a los fabricantes de automóviles registrarlos como vendidos y, al mismo tiempo, les ayuda a optar a descuentos y bonificaciones de fábrica.

Los vehículos no deseados se venden a comerciantes del mercado gris (compraventa de productos originales a través de canales de distribución no autorizados por el fabricante). Algunos aparecen en plataformas de redes sociales similares a TikTok en ventas de liquidación. Otros se rebautizan como "usados", aunque sus odómetros no indiquen kilometraje, y se envían al extranjero. Algunos terminan abandonados en cementerios de coches abandonados.

Estas prácticas inusuales son síntomas de un mercado con una sobreoferta considerable y apuntan a una posible reestructuración similar a las burbuja inmobiliaria y de la industria solar de China, según numerosas figuras y analistas del sector. Se derivan de políticas gubernamentales que priorizan el aumento de las ventas y la cuota de mercado, en aras de objetivos más amplios de empleo y crecimiento económico, por encima de la rentabilidad y la competencia sostenible. Los gobiernos locales ofrecen terrenos baratos y subsidios a los fabricantes de automóviles a cambio de compromisos de producción e ingresos fiscales, lo que multiplica el exceso de capacidad en todo el país.

Las marcas chinas ahora superan ampliamente a sus rivales extranjeros en la entrega de nuevos modelos. Sin embargo, las mismas políticas gubernamentales que impulsaron el crecimiento explosivo y la innovación en la fabricación de automóviles están causando transacciones perdedoras en toda la cadena de ventas nacional.

Los coches chinos ofrecen una relación calidad-precio que hace años no teníamos en Europa | BYD

La debilidad de la industria es sorprendente: los fabricantes de automóviles chinos tienen capacidad de producción para producir el doble de los 27,5 millones de vehículos que fabricaron el año pasado, según la consultora Gasgoo Automotive Research Institute. El problema es especialmente grave en los vehículos de gasolina, cuya demanda se ha desplomado en los últimos años a medida que Pekín fomentaba el uso de vehículos eléctricos.

Al mismo tiempo, el número de fábricas de vehículos eléctricos proliferó a medida que las empresas y las autoridades locales se sumaron. AlixPartners, otra consultora, predice que solo 15 de las 129 marcas de vehículos eléctricos e híbridos en China serán financieramente viables para 2030.

Los gobiernos extranjeros, especialmente en Europa, temen que la afluencia de automóviles baratos fabricados en China pueda arruinar sus industrias nacionales. Estados Unidos prácticamente ha prohibido los automóviles chinos por temores a la seguridad nacional y la competencia desleal.

Coches 'zombies' llenan cementerios de automóviles

Algunos vehículos nuevos que no se venden terminan en cementerios automotrices. Los gobiernos locales se han esforzado por limpiar los autos abandonados. Lotes, que consumen terreno y generan riesgos ambientales.

Otros terminan aparcados 'sine die' en sitios de subastas, incluyendo del gigante del comercio electrónico Alibaba. Muchos no consiguen postores. Se han identificado más de 5.100 anuncios de subasta este año para autos BYD nuevos que habían sido asegurados y registrados, en comparación con 61 en 2024.

Los tribunales chinos también han estado realizando subastas de autos nuevos y sin vender pertenecientes a concesionarios morosos. Un listado de Alibaba en abril de 2024 que anunciaba un lote de 94 autos fabricados por Dongfeng Honda, la empresa conjunta del fabricante japonés de automóviles, mostraba fotos de vehículos estacionados en interiores.

Los coches pronto comenzaron a aparecer en redes sociales. Los vendían por tan solo 9.000 dólares, una cuarta parte de su precio original.

Más de 100 marcas pueden desaparecer

El Gobierno chino está tomando medidas drásticas contra los descuentos de los fabricantes de automóviles. Según el Financial Times, BYD prevé que alrededor de 100 marcas se vean amenazadas por las rebajas y que, a medio plazo, sean "expulsadas" del competitivo mercado.

La razón por la que Pekín está tomando medidas tan radicales contra los fabricantes de automóviles es que el Gobierno considera que los descuentos en diversos sectores son los responsables del agravamiento de la deflación.

Sin embargo, si se elimina la posibilidad de atraer a los clientes con descuentos, "algunos de los fabricantes de equipos originales quedarán desplazados", afirmó Stella Li, vicepresidenta de BYD, durante del Salón Internacional del Automóvil (IIA) de Múnich.