Iba a 137 km/h y se llevó la multa más cara de la historia por exceso de velocidad

Asocias las palabras récord y velocidad y entonces piensas en tiempos o kilómetros por hora memorables, esos que son dignos de libros de antología. Sin embargo, hay ocasiones en que lo que las une no son los registros históricos que consagran para siempre a los pilotos de turno, sino el castigo económico que hacen sufrir a los automovilistas. He aquí un caso que se encuadra en el segundo grupo.

¿Cómo puede ser que esta infracción labrada a un conductor por viajar a 137 km/h se haya convertido en la más cara de la historia? Hubo, hay y seguirá habiendo denuncias por excesos de velocidad mucho más superiores. Lo comprendes todo cuando te enteras que el coche multado fue un Ferrari Testarossa y el país donde ocurrió.

No es un hecho de última hora, sino de hace 15 años, pero lo cierto es que, década y media después, sigue poseyendo récord de La multa por exceso de velocidad más elevada, según figura en el sitio oficial de los Guinness.

Récord Guinness Multa Exceso de Velocidad | Guinness World Records

La multa más cara por exceder la velocidad permitida sigue siendo de un Ferrari Testarossa

"Corresponde a una multa de 290.000 dólares (180.000 libras esterlinas) impuesta a un conductor suizo anónimo que fue sorprendido conduciendo a 137 km/h (85 mph) en una zona de 80 km/h (50 mph) en un pueblo cerca de St. Gallen, Suiza, en enero de 2010", describe al detalle la página de los Récords Mundiales Guinness para, acto seguido, dar a entender el motivo de tal abultada cifra.

"Calculada en función de su patrimonio", agrega. Es que, en Suiza, a los millonarios no les conviene hacer lo que se les antoja en carretera. Y aunque el dueño de aquel Testarossa lejos estuvo de ponerlo a velocidades a las que realmente podría llegar el icónico deportivo –su máxima es de 290 km/h–, en la tierra del chocolate y los relojes más codiciados, el que más tiene, más paga. Al considerar el tribunal de aquel entonces el patrimonio de 22,7 millones de dólares del infractor, esos casi 300.000 dólares es lo que el dueño del Ferrari tuvo que pagar.

De manera tal que, si quieres actualizar el parte en los registros Guinness, primero conviértete en millonario y luego ya sabes adónde llevar tu coche.