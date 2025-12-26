Hyundai anuncia el estreno del mayor coche eléctrico de su historia: así completará su gama eléctrica en 2026

Hyundai lanzará nuevos vehículos eléctricos en 2026, comenzando en el Salón del Automóvil de Bruselas, que se celebrará en la capital belga del 9 al 18 de enero, con el estreno mundial de un nuevo vehículo eléctrico que busca ser "el mayor hasta la fecha".

Hyundai celebrará el estreno mundial de un nuevo modelo eléctrico que complementa la gama existente de la marca, desde Inster hasta Ioniq 9, y esbozará los próximos pasos de la cartera de vehículos eléctricos de Hyundai para 2026.

Además, Hyundai ha explicado que el nuevo Ioniq 6 hará su primera aparición en el Salón del Automóvil Europeo, mostrando mejoras en su diseño aerodinámico, así como mejoras en su tecnología interior y características digitales.

Hyundai Ioniq 6 | Hyundai

"El Salón del Automóvil de Bruselas sigue siendo una plataforma importante para que destaquemos cómo nuestros productos y tecnologías eléctricas están evolucionando para los clientes europeos", ha afirmado el vicepresidente de Producto de Hyundai Europa, Raf Van Nuffel.

Aunque la compañía coreana no ha desvelado más información, se sabe que el nuevo modelo exhibirá la tecnología eléctrica más avanzada, incluido un sistema de carga de 800 voltios.