Guerra total en el desierto: Sainz, Loeb y Al-Attiyah se juegan la gloria en el Dakar 2026 con tres máquinas que desafían las leyes de la física

Ford y el "Matador". La obsesión por la ligereza del Raptor T1+ Evo

Ford Raptor T1+ | Ford

Carlos Sainz y Lucas Cruz ya están en territorio saudí para liderar la ofensiva de Ford M-Sport con el nuevo Raptor T1+ Evo tras un año de ensayos intensos y el aprendizaje del Rally de Marruecos. El equipo ha logrado lo que parecía imposible: quitarle 50 kilos de mecánica al coche para hacerlo más ágil y reactivo. El equipo busca demostrar junto a Nani Roma que la veteranía y la capacidad de escuchar a cada mecánico del equipo es la única forma de domar un vehículo que ahora es más aerodinámico y agresivo que nunca.

Sainz afronta su 19º Dakar (ojo) con cuatro victorias en el bolsillo, y ha sido clave en el desarrollo de estas mejoras, y ha destacado que la Raptor ha evolucionado en la dirección correcta. El "Matador" no corre solo y se apoya en una estructura técnica que ha pulido cada detalle del chasis para que el coche no solo sea rápido, sino capaz de resistir los impactos más violentos. La estrategia en Ford será el "conducir día a día", una filosofía de humildad y respeto por el desierto que solo los que han ganado la carrera más dura del mundo saben aplicar con éxito.

El equipo no se queda en las caras conocidas, y cuenta con el refuerzo de Matthias Ekström y la joven promesa Mitch Guthrie Jr, y Ford espera aprovechar esta mezcla de joven talento y experiencia técnica a destronar a los actuales reyes del desierto. Los Raptor T1+ Evo, que lucirán una decoración vibrante de Red Bull, no solo quieren ser los más rápidos en la prólogo de Yanbu, sino los más inteligentes a la hora de gestionar una carrera que este año promete ser un laberinto de navegación y trampas de arena.

El Dacia Sandrider trae la rebelión de lo esencial contra el exceso

Dacia Sandrider | Dacia

Dacia llega al Dakar 2026 con una filosofía que rompe con las normas establecidas: el "essentialism". El Sandrider es un prototipo que adopta la norma de modelos como el Spring y elimina todo lo superfluo para centrarse en lo que realmente importa: la fiabilidad y el peso. La marca busca demostrar con Nasser Al-Attiyah y Sébastien Loeb a la cabeza, junto a la española Cristina Gutiérrez, que se puede ganar la carrera más difícil del mundo con un diseño inteligente y sostenible, y utilizando combustibles sintéticos de Aramco que reducen la huella de carbono sin perder un solo caballo de potencia.

El Sandrider ha evolucionado tras sus victorias en el Mundial de Rally Raid, y se le han reforzado sus componentes críticos como los trapecios de la suspensión para aguantar los aterrizajes de 10g que sufren los pilotos. Dacia ha incorporado también algunas innovaciones curiosas como paneles de carbono con pigmentos antirradiación para mantener el habitáculo fresco y zonas magnéticas para no perder las tuercas durante los cambios de rueda. Es ingeniería pensada por y para el piloto, al puro estilo utilitarista de Dacia.

La incorporación de Lucas Moraes al equipo Dacia completa una de las alineaciones más potentes de la historia del rally. Dacia, que corre con cuatro coches, no solo aspira al podio, sino a validar un concepto de coche más compacto y eficiente que sus rivales.

Toyota y el nuevo Hilux. El rey rejuvenece frente a un recorrido épico

Toyota Gazoo Racing | Toyota

Toyota Gazoo Racing no está dispuesto a ceder su trono y presenta el DKR GR Hilux de novena generación, que es un vehículo completamente nuevo con un chasis tubular que mejora la rigidez torsional y reduce el peso. Los japoneses saben que la robustez es su mejor carta, y para este 2026 han reforzado la transmisión para soportar las dos etapas maratón que romperán la carrera en enero. Henk Lategan y Seth Quintero lideran una formación que mezcla la velocidad explosiva con la solidez necesaria para ganar un Dakar de 15 días.

El recorrido de este año es un viaje de 8.000 kilómetros que llevará a las máquinas desde las dunas de AlUla hasta la inmensidad de Riyadh, con tramos cronometrados que superarán los 480 kilómetros en una sola jornada. La navegación será tremendamente importante, sobre todo en la etapa 11, que es descrita como un "laberinto de cruces" donde un error de pocos segundos puede tirar por la borda semanas de trabajo. Toyota confía en la experiencia de las leyendas en su equipo, como Toby Price, que da el salto de las motos a los coches para aportar su visión única del terreno y la resistencia, ayuden mucho.

La victoria en el Dakar 2026 se decidirá en los detalles. En la capacidad de los equipos para trabajar como una sola mente y en la resistencia de unos chasis que se enfrentarán a ríos secos, piedras afiladas y dunas gigantescas. El desierto de Arabia Saudí se prepara para una de las ediciones más abiertas y emocionantes de la historia con estas tres marcas de primer nivel luchando por el mismo trofeo. El 17 de enero, de vuelta en Yanbu, sabremos si la ligereza de Ford con la experiencia de Carlos Sainz, la esencia de Dacia o la robustez de Toyota se imponen en el desafío definitivo del automovilismo.