La Guardia Civil vigila los parabrisas este invierno: así tienes que evitar 200 euros de multa circulando con seguridad

Aún queda mucho invierno y tú ahí, con prisa, pensando que "arranco y ya se irá quitando con el aire caliente". Error. La Guardia Civil está vigilando especialmente esto y si te pillan conduciendo con los cristales empañados, con hielo o con nieve que limite tu visión, te van a clavar una multa de 200 euros.

La infracción está recogida en el Reglamento General de Circulación, y te la dijeron varias veces en la autoescuela: cualquier cosa que afecte a la visión del conductor es falta grave. Da igual que sea hielo, escarcha, nieve o cristal empañado. Si no ves bien, no puedes circular, y en estas fechas los agentes están especialmente atentos porque saben que mucha gente sale a toda prisa sin limpiar bien los cristales. Sí, lo más peligroso no es patinar.

El problema es que muchos no son conscientes de la gravedad. Piensan que en dos minutos con la calefacción a tope se quita. Pero esos dos minutos conduciendo sin ver bien son suficientes para tener un accidente o para que un control te pare y te levante la multa. En mi caso, puedo asegurar que mi única experiencia tratando de ahorrar unos minutos terminó conmigo parado en la cuneta porque no veía nada.

¿Qué significa encontrarte tu coche con los limpiaparabrisas levantados? | Imagen generada por IA

Nada de prisas ni tampoco de soluciones milagro

Lo primero es que las prisas son malas consejeras. Hay gente que echa agua caliente directamente sobre el cristal. Mal, muy mal, porque eso puede hacer que el cristal reviente por el choque térmico: vidrio helado + agua hirviendo = grieta asegurada con cabreo monumental, y cambiar un parabrisas sale más caro que los cinco minutos que te ahorras.

La solución correcta es usar una rasqueta de material suave y quitar el hielo poco a poco. Sí, tardas unos minutos. Sí, hace frío, pero es lo que hay. Eso, o sales de casa antes y enciendes el coche con la calefacción a tope mientras terminas de desayunar.

Lo ideal si eres previsor es poner un cartón o manta térmica sobre el parabrisas la noche anterior. Te ahorras todo el drama de la mañana y sales con los cristales limpios.

El infalible truco de la Guardia Civil para quitar el hielo del cristal del coche | iStock

El truco casero que funciona es el spray de alcohol

La solución rápida y barata es el spray de alcohol de quemar diluido en agua. El alcohol de quemar es más barato que el normal. Lo mezclas con agua en un bote pulverizador (proporción 2:1, alcohol-agua), lo rocías sobre el cristal helado y se derrite al instante. Es químicamente imposible que no funcione.

Otra opción es una bolsa con agua templada (no caliente) que pasarás por el cristal. Tarda un poco más pero es segura.

Lo que NO debes hacer: usar agua hirviendo, usar el limpiaparabrisas cuando está congelado (rompes el motor), arrancar y conducir "a ver si se va quitando".

200 euros por no ver bien

La multa es de 200 euros (por ser infracción grave), y la Guardia Civil no tiene que demostrar que ibas de forma peligrosa porque basta con que vean que los cristales no están en condiciones. Los controles matutinos en zonas donde suele helar son habituales, así que no pienses "son cinco minutos y no me van a pillar". Ah, y recuerda dar también un golpe seco sobre el capó.