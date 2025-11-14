El Gobierno destinará hasta 250 millones de euros para los planes Moves

Para el ministerio encabezado por Sara Aagesen, proseguir con el impulso de la movilidad eléctrica en España será otra de las vertientes principales del paquete, después de que las distintas convocatorias de los programas Moves hayan dispuesto de 2.735 millones de euros en los últimos ejercicios.

En el caso concreto del plan Moves Flotas se refuerza con 50 millones de euros adicionales la línea actual para flotas de reparto electrificadas, mientras que la Moves Corredores contará con entre 150 y 200 millones de euros para, principalmente, impulsar infraestructuras de recarga, principalmente ultrarrápida, poniendo especial atención en las zonas 'sombras'.

A este respecto, el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha señalado la "importancia de que todo el país cuente con una red capilar de infraestructura de recarga" y puso en valor como, desde que se lanzó el Mapa REVE, se ha acelerado la misma. "Tenemos ya una red muy importante de infraestructura de recarga en nuestro país que hace posible el desplazamiento, y no solamente en urbano. Pero hay que ir a más", ha afirmado.

Prórroga del Plan Moves

Respecto a la posibilidad de prorrogar el Plan Moves o lanzar una línea de ayudas semejantes, que permitan impulsar la venta de vehículos eléctricos en España, el Ejecutivo por ahora no ha confirmado esta posibilidad.

Este paquete podría ser centralizado, gestionado por el Gobierno en lugar de las comunidades autónomas, y supondría una continuación del Plan Moves III, vigente hasta este próximo 31 de diciembre y cuyas ayudas ya se han agotado en gran parte del país.

Hasta ahora, las ayudas vigentes en el Moves son la deducción del 15% en el IRPF, hasta un máximo de 3.000 euros, por la adquisición de un vehículo eléctrico, y hasta 4.500 euros por la compra de un vehículo electrificado (que llega hasta 7.000 euros con achatarramiento), que concluyen el 31 de diciembre.