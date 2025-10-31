Las familias numerosas piden tratamiento "especial" en la Ley de Movilidad Sostenible en sus casos

La nueva Ley de Movilidad Sostenible va a ser especialmente perjudicial para los coches que no tengan etiqueta ECO o 0. Ante esta situación, muchas familias numerosas que poseen vehículos de siete plazas más contaminantes, se han pronunciado a través de la FEFN para pedir que se tengan en cuenta sus situaciones con una serie de medidas.

La organización pide que se consideren las necesidades especiales de movilidad de estas familias, que hacen un uso familiar y escolar del coche. Y demanda que se establezcan medidas, como exenciones o bonificaciones, que impidan que se vean castigadas solo por estar compuestas de más miembros.

Defienden que en sus casos, el vehículo familiar es un medio de transporte que se utiliza de una forma más eficiente que en otros casos individuales, ya sea para llevar a los niños al colegio, extraescolares, etc. Refiriéndose a que rara vez se montan en el coche solos.

Configuración 7 plazas | BMW

Según Eurostat, la ocupación media europea por vehículo es de 1,6 personas, mientras en familias numerosas, que suelen usar vehículos de mayor capacidad, el nivel de ocupación se eleva notablemente, reduciendo así las emisiones de CO2 por persona.

Ayudas para adquirir modelos más eficientes

La Federación no niega que la realidad de muchas familias numerosas es que utilizan modelos de combustión de hasta siete plazas que son más contaminantes que otros. De igual manera, pide que se refuercen las ayudas a la compra de vehículos más eficientes y sostenibles para familias numerosas y con rentas bajas, tanto en el plan Moves como en planes complementarios, teniendo en cuenta la situación económica de cada familia.

En palabras de la propia FEFN, ""Las familias numerosas afrontan muchos gastos derivados de la crianza de los hijos, viven al día y con poco margen de ahorro; de hecho, 3 de cada 4 familias tiene dificultades para llegar a fin de mes, según el último estudio de las familias numerosas en España, realizado en el mes de julio, así que plantearse cambiar el coche por uno ECO es algo complicado para una gran mayoría", afirman.