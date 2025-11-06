Un experto en coches, impresionado este modelo: "Hasta 500 km con un mantenimiento básico y barato"

El Toyota Corolla ha dejado sin palabras a los expertos mecánicos de "Desguace Motocoche", quienes lo calificaron como uno de los vehículos más resistentes y confiables del mercado. En un vídeo, aseguraron que el modelo puede recorrer entre 300.000 y 500.000 kilómetros con un mantenimiento básico, algo poco habitual en la mayoría de los coches actuales.

Los especialistas destacan que el motor híbrido del Corolla “no va forzado” gracias a su sistema de apoyo eléctrico, lo que evita averías y prolonga su vida útil. “La tecnología está testeada al cien por cien y no da fallos”, afirman, recordando además la filosofía de Toyota: si aparece un error en la cadena de montaje, la producción se detiene hasta resolverlo.

El Corolla es uno de los pilares en ventas de Toyota a nivel mundial y su equilibrio tiene mucho que ver en ello | Javi Martín

Mantenimiento asequible y piezas accesibles

Otro de los puntos fuertes del Corolla, según el análisis, es su bajo coste de mantenimiento. El coche tiene una estructura electrónica simple, lo que reduce el número de fallos y abarata las reparaciones. “Menos módulos implican menos averías”, explican.

Además, las piezas son fáciles de conseguir y de precio razonable, algo que lo convierte en una opción ideal para conductores que buscan durabilidad sin gastar demasiado.