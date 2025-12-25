Este tramo de carretera es 598 veces más peligroso que la media, y sí, está en España

Los accidentes de tráfico son uno de los principales problemas que la DGT busca eliminar a toda costa. Y cuando decimos “a toda costa”, es que en la Dirección General de Tráfico no tendrán reparos en limitar velocidades máximas, llenar las carreteras de radares, concienciar a los usuarios de la problemática de los accidentes mediante carteles y anuncios…

En España podemos presumir de tener algunas de las mejores carreteras de Europa, pero también debemos aceptar que, junto a ellos, también están algunas de las peores carreteras del Viejo Continente.

De hecho, la asociación de conductores Automovilistas Europeos Asociados han publicado un informe sobre las carreteras más críticas que tenemos en España y los datos son para estudiar y para actuar con urgencia en algunos tramos. Es más, afirman que hay tramos de carretera cuyo índice de peligrosidad desafía toda lógica.

Accidente de tráfico | EP

El tramo más peligroso de España solo tiene un kilómetro de longitud

Según en análisis de la AEA, las carreteras españolas tiene tramos de peligrosidad media y otros muy alta, pero hay uno que rompe todas las escalas: 598 veces más peligroso que la media nacional. Solo el dato, por sí solo, ya pone los pelos de punta, ¿cómo que 598 veces la media?

La cuestión es algo compleja, porque, en realidad, aunque el índice es muy alto, los accidentes son muy reducidos. El problema es que el tramo tiene mucho poco tráfico, apenas 62 coches diarios de media, a poco que se produzca un accidente, la tasa de peligrosidad se eleva por pura estadística. Eso quiere decir que no es un tramo con decenas de accidentes mensuales, más bien es lo contrario, hay muy, muy pocos accidentes. Pero claro, también circulan muy pocos coches.

El tramo mide tan solo un kilómetro y está en el punto kilométrico 243 de la N-4a, en Ciudad Real. El estudio no dice los motivos de una tasa tan alta, pero si tienes intención de pasar por ese tramo quizá sea interesante estar alerta por si acaso.

Accidente | Centímetros Cúbicos

Hay tramos con menos peligrosidad y más accidentes

AEA nos muestra un caso muy particular, que como curiosidad, tiene menos accidentes que, por ejemplo, el kilómetro 0 de la A-77a, en Alicante. Este tramo acumula 104 accidentes con 150 víctimas y, sin embargo, está en el puesto 86 de las carreteras más peligrosas de España.

¿Por qué datos tan dispares? Como hemos dicho antes, es pura estadística. Si por una carretera pasan 2.000 coches diarios y solo se producen 104 accidentes de media, es obvio que no es un tramo especialmente peligroso. Sin embargo, si por un tramo de carretera solo pasan 62 coches y hay 10 accidentes de media, la estadística dice que se trata de un tramo más peligroso.