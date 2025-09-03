Este SUV de Renault no lo verás en España, pero estamos seguros de que sería un éxito

El Renault Kiger es uno de esos coches que por fuera se disfraza de europeo y por dentro, sabiendo ya que su volante a la derecha no está destinado al mercado del Reino Unido, confiesa que no pertenece al viejo continente. Las dimensiones, el diseño en sí mismo, los guardabarros, las molduras... una serie de factores, elementos y rasgos que lo delatan.

A nueve milímetros de los cuatro metros de longitud exactos –3.991 para ser preciso–, su tamaño lo coloca entre los SUV bien compactos, los del segmento B, de manera tal que, en el contexto de un tipo de vehículo con cada vez más intérpretes en Europa, el Kiger competiría en España –donde su lugar lo ocupa el Renault Captur– con modelos como el Citroën C3 Aircross, el Volkswagen T-Roc, el Peugeot 2008 –aunque éste ya en el límite con los C-SUV– y el rey de reyes: el Dacia Sandero Stepway.

¿De qué va este tipo de crossover, esos que de largo suelen medir entre 3,7 y 4,3 metros, de ancho no más de 1,8 y de alto entre 1,55 y 1,65 metros? Con ellos, los fabricantes apuntan al cliente con familia no muy numerosa a la que le basta con menos espacio interior que el que le daría un SUV compacto, los de 4,3 metros en adelante. Al mismo tiempo, que necesite un volumen de maletero contenido, pero versátil y rendidor.

Si llegara a Europa, sería, sin lugar a dudas, un éxito | Renault

Renault Kiger: Un B-SUV que diseño y maletero europeos, pero que no es una opción en el continente

El Renault Kiger, fabricado para India, se comprende en esas franjas de dimensiones. De punta a punta, lo dicho, en tanto que de ancho mide 1,75 metros y se eleva hasta 1,60. En cuanto a la comodidad para los pasajeros, este francés no es un coche que se caracterice por dar una notable distancia entre ejes –2.50 metros–, pero lo compensa con un maletero con volumen de carga estándar arriba de los 400 litros.

De esa base, 405 litros exactos, hacia lo máximo, que se obtiene acostando los respaldos traseros. Así llega hasta los 879 litros. Entonces, el espacio de carga trasero pasa la prueba y lo convertiría en un modelo a considerar para las calles españolas. Volviendo al concepto de diseño, no todas las regiones aplican la tendencia estética de los SUV cuadrados y robustos que sí proliferan en Europa. El Kiger la expresa. Otro motivo por el cual calaría profundo en la demanda.

Con la versión de entrada y su motorización de partida, la que le envía a las ruedas delanteras una potencia de 72 caballos, este cinco puertas se vende en el país asiático a un precio que, al tipo de cambio actual, se traduce en unos 6.200 euros. Claro que, si se comercializaría en España, su precio se ajustaría al valor promedio al que un SUV de su segmento se ofrece en el mercado europeo.