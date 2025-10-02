Este domingo, en CC: Repasamos los 75 años de SEAT (Parte 1), conocemos el nuevo Kia EV4 y conducimos el nuevo Audi Q3 y el Seat León FR 75 [AVANCE]

75 años no se cumplen todos los días. Seat es, en parte responsable, de que nuestro país comenzara a moverse sobre cuatro ruedas. Por eso, este domingo, en Centímetros Cúbicos (Antena 3 - 09:45h.) vamos a hacer un repaso a su historia y, para ello, nos hemos venido a un lugar muy especial para la marca: la Nave A122.

En homenaje a sus 75 años llega una gama FR 75 aniversario: Ibiza, Arona, Ateca, León… Y León SportsTourer, el familiar, que vamos a conducir.

Todos los FR 75 aniversario tienen un componente emocionante y exclusivo que les dan las llantas de aleación negras y detalles como las taloneras laterales, los spoilers y las carcasas de los retrovisores, también, en color negro.

Seat celebra su 75º aniversario | Seat

Según el modelo, tienen variedad de motores: los TSI de 115 y 150 caballos; el TDI de 150; y la versión híbrida enchufable ehybrid del León, de 204 caballos y 134 kilómetros de autonomía eléctrica.

También viajamos a Glasgow para probar por sus carreteras un coche que va a dar mucho juego… La tercera generación del polifacético nuevo Audi Q3, del que ya os hablamos en el programa anterior.

El nuevo Q3 sorprende con la amplia sonrisa de la parrilla Singleframe y las estilizadas ópticas Matrix LED, los pasos de rueda y la luz LED continua y aros iluminados que coronan el espacio que hay entre las ópticas traseras.

Audi Q3 2026 | Audi

La carrocería Sportback (unidad de prueba), añade a todo eso la estética coupé con la línea del techo 29 milímetros más baja.

Toma de contacto Kia EV4

Hace dos años, en 2023, lo vimos por primera vez en Seul en su fase de prototipo, un concept-car que prefiguraba un atrevido modelo de tres cuerpos que aunaba el estilo de una berlina muy audaz con la altura de un SUV.

Entonces era un secreto bien guardado. Pero ahora toca ver la versión definitiva, muy similar al proyecto inicial y enriquecida también con una variante fast-back.

Kia EV4 | Kia

Hablamos del nuevo EV4, un coche muy diferente a lo que estamos acostumbrados con el que Kia completa su gama de vehículos eléctricos.

Conduce Seguro con Ponle Freno: Mascotas

Nuestro perro es ya uno más de la familia y cada vez son los establecimientos y destinos vacacionales “pet friendly”. Y es que ya nos acompañan a casi cualquier sitio

Pero, ¿tú tienes claro cómo deben ir en el coche? Y, sobre todo, ¿de la forma más segura? Separador, rejilla, transportín, arnés… te contamos qué pasos debes seguir para tu seguridad y la de tu peludo o peluda.

No faltará a la cita, la sección de Actualidad, con los últimos y futuros lanzamientos del mundo del motor, además de la competición y otras novedades.