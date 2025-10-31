Este domingo, en CC: nuevos BMW iX3, Honda Prelude, Renault 4 E-Tech, Lexus NX 450h+ y muchos más Centímetros Cúbicos

Este domingo, en Centímetros Cúbicos (Antena 3 - 9:45h.), hablaremos de tres nuevos modelos no tan nuevos y uno que sí lo es. Hablamos de los Honda Prelude -recién recuperado-, Renault 4 E-Tech -remake del clásico- y Lexus 450h+, con la versión 'top' de un modelo que lleva unos añitos ya en el mercado.

El que sí lo es, en todos los sentidos, es el BMW iX3, cuando la marca bávara está a punto de entrar en una nueva era, y este modelo es el primero de la nueva Neue Klasse. Bajo este renombre, la marca bávara estrena y adelanta el estilo que marcará sus futuros modelos, y que homenajea a los BMW de los años 60. Este domingo, tendremos una primera toma de contacto con él.

El nuevo BMW iX3 representa un cambio realmente importante en la firma alemana, tanto a nivel estético como tecnológico | BMW

Menos nuevo es el Lexus NX, pero es que ahora, entre otras mejoras, equipa la tecnología híbrida enchufable de última generación, da como resultado el NX 450h+ que probaremos este domingo. Su autonomía en solo eléctrico alcanza ahora entre 70 y 74 km, pudiendo acercarse a los 100 si circulas solamente por ciudad.

Aún menos novedad, aunque sea un coche totalmente nuevo que resucita a un icono que llevaba 25 años fuera de producción, es el Honda Prelude, un nombre clave en la historia de la marca japonesa.

Resucitado en forma de híbrido, pero manteniendo su ADN deportivo. Hemos venido a probar a Niza la sexta generación. El Honda Prelude e:HEV seduce con su estilo deportivo de morro bajo y faros LED afilados, que se integran en el capó, contrastado con la parrilla delantera cromada, en negro.

Honda Prelude | Honda

Y terminamos con un remake más que resurección, porque hablamos de 1961. Un año muy importante para la historia de Renault. Llegaba un modelo que marcaría un antes y un después, llamado R4 y apodado como 4L o cuatro latas.

El nuevo Renault 4 E-Tech eléctrico toma como inspiración para su estética el modelo de los años 60. Pero en este caso las líneas son más modernas, con llantas de 18 pulgadas y faros con tecnología LED. Tenemos delante una carrocería más elevada, con 18,1 cm de altura libre al suelo, que entraría dentro del segmento B de los SUVs. Un compacto con una longitud de 4,14 metros de largo. Algo que hace que aumente su espacio interior, como ahora veremos.

También conocemos todas las ADAS de los coches de hoy a través de la evolución del Seat León. Un coche del que se han vendido más de 2,5 millones de unidades; y que habla de un salto de gigante del automóvil en materia de seguridad, a lo largo de estos años. Lo vemos en Conduce Seguro con Ponle Freno.

Vuelve a ver los programas completos de Centímetros Cúbicos en Atresplayer.