Este domingo, en CC: nuevo Volkswagen T-Roc, Seat Arona FR 75 y todas las novedades del Salón del Automóvil de Múnich

Tras las vacaciones, este domingo, 14 de septiembre (Antena 3 - 09:45h.) retomamos la temporada en Centímetros Cúbicos con una de las citas más importantes del año en el mundo del motor como protagonista. Las principales novedades del IAA Mobility (Salón del Automóvil de Múnich) serán el plato fuerte de un programa en el que no faltarán los mejores reportajes y pruebas del mundo de las dos y cuatro ruedas.

Han pasado ocho años de su lanzamiendo y, hoy, después de vender más de dos millones de unidades, arranca una nueva etapa para el SUV compacto de Wolfsburgo. Hemos venido a Múnich para conocer a len su

Uno de los grandes éxitos de la historia de Seat fue el 1430. Un automóvil muy querido en su época, que fue elegido “Coche del Año” en 1969. La marca española cumple 75 años y, ahora, modelos como el Arona, son los que continúan con el legado de aquellos coches geniales y con un toque deportivo. Este domingo, probamos la versión FR 75 aniversario.

Volviendo a Múnich, hablaremos de los Concept Cars, lo más esperado en los salones. Veremos los que han llegado a a la cita germana junto a los deportivos más espectaculares…

Arrancaremos con el que posiblemente sea el prototipo más espectacular del Salón: el Cupra Tindaya, un Showcar con morro de tiburón, protuberancias en el capó y luces triangulares. Un perfil estilo fastback y shooting brake; y una trasera con doble alerón, luces que flotan y un paragolpes con quillas laterales.

No faltarán a la cita dominical, otras novedades en formato breve del mundo del motor y la competición.