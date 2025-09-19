Este domingo, en CC: celebramos 400 programas en un especial para no perderse

Este domingo, 21 de septiembre (Antena 3 - 09:45h.), celebramos 400 programas de Centímetros Cúbicos, y lo hacemos con un menú muy especial que te resumimos como avance:

Tuvo una entrada lenta en el mercado, pero ahora ya es un imprescindible para Alfa Romeo. La marca italiana vuelve a tener un caballo ganador con elLaen Centímetros Cúbicos. Y cuando pensábamos que la gama ya estaba completa con motorizaciones que van desde los 145 CV y alcanzan los 281, además de los diferentes niveles de equipamiento, llega la variante de tracción total Q4.

Hace 400 programas, el año 2012, se presentaba el primer sistema híbrido de Peugeot con un motor eléctrico y otro diésel. Con toda esa historia detrás llegan los motores 325 Dual, con más rendimiento para los Peugeot E3008 y E5008.

A lo largo de estos 400 programas nos lo hemos pasado en grande conduciendo muchos cochazos. Y es que cada coche te habla de una forma diferente, te transmite su personalidad y temperamento… Coches de competición, prototipos, modelos únicos… Pero la tecnología en los últimos años ha evolucionado muy rápidamente. Algo que ha transformado los modelos que pasan por nuestras manos y compartimos con todos vosotros.

Además de las pruebas, recordaremos cómo, haciendo kilómetros en estos 400 programas, en alguna ocasión, hemos roto el termómetro, soportando altas temperaturas o frío extremo, sobre la arena o el hielo de cualquier parte del mundo…

Hay lugares que son parada obligatoria: los salones de referencia, donde se muestran los vehículos del futuro, y los museos donde la industria del motor tiene muchas historias que contar… no puedes perdértelo este domingo.

Lo que no falta a la cita, claro, será nuestra sección de actualidad, con lo mejor de la semana que ha sucedido en el mundo del motor.