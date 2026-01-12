¿Es este el coche definitivo? La estrella fugaz de Renault que ya recorre 1.000 km sin parar a cargar

Renault acaba de pasarse el juego en el circuito de UTAC con un prototipo que rompe los esquemas de la movilidad eléctrica actual. No es cualquier prototipo, porque el Filante Record ha recorrido 1.008 kilómetros exactos con una sola carga y manteniendo una media de 102 km/h durante casi diez horas de prueba. Incluso le ha sobrado un 11% de batería como si fuese un Nokia 3310.

Este hito se ha conseguido utilizando la batería del Renault Scenic E-Tech de serie, para darle más interés, pero el mérito reside en haber abandonado la carrera por las baterías masivas para centrarse en un diseño radicalmente ligero de solo 1.000 kilos. Además, su silueta de 5,12 metros reduce la resistencia al aire hasta límites insospechados para lograr un consumo medio de tan solo 7,8 kWh cada 100 kilómetros.

Renault Filante | Renault

El secreto está en la ligereza radical y tecnología "by-wire"

El pilar del éxito es la reducción de peso extrema, y para lograrlo han prescindido de un buen puñado de componentes mecánicos y los han reemplazado por sistemas by-wire que eliminan la columna de dirección y los sistemas hidráulicos convencionales y los sustituyen por cables y electrónica para lograr un ahorro de peso brutal y afinar la precisión del control.

La aerodinámica es el otro factor que explica cómo recorrer mil kilómetros con tan poca energía a velocidad constante y es gracias a que su carrocería de perfil ultra bajo corta el aire como si nada. Además, utiliza unos neumáticos Michelin de 19 pulgadas que se han diseñado específicamente para esta prueba, y que dan una resistencia a la rodadura mínima para no perder casi energía.

El resultado es un vehículo que consume la mitad que un Tesla Model 3 en condiciones de autopista al que Renault le ha integrado un sistema de recuperación de energía avanzado que aprovecha cualquier inercia para devolver los electrones a la batería sin interrumpir el ritmo del viaje. Es una bofetada técnica a la tendencia de fabricar SUVs cada vez más grandes, pesados y aerodinámicamente ineficientes.

Renault Filante | Renault

Un cambio de paradigma para el coche eléctrico

Aunque el Filante Record 2025 es un demo-car, un prototipo, las lecciones aprendidas en Marruecos se filtrarán pronto a la gama de producción del rombo porque el propósito era validar que un coche eléctrico puede ser asequible y eficiente si se deja de lado la obsesión por los paquetes de 100 kWh o más. Si fabricamos coches más ligeros y aerodinámicos, los tiempos de carga y la ansiedad por la autonomía dejarán de ser un problema real para el conductor medio.

Los 7,8 kWh/100 km son un hito absoluto que pone a Renault por delante de competidores chinos y americanos en gestión energética, y al final este enfoque es el que permite reducir el uso de materiales críticos como el litio o el cobalto para que la producción sea mucho más sostenible y lógica y no dependa tanto del escenario de la política internacional.

Si Renault aplica esta filosofía de ligereza a sus próximos modelos, estaremos ante una verdadera revolución que hará del coche eléctrico una alternativa real para los viajes de largo recorrido y que cerrará muchas bocas.